Loyer mensuel de appartements en Elbasan Municipality, Albanie

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Elbasan Municipality, Albanie
Appartement 1 chambre
Elbasan Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 3/5
L'appartement est situé au 3ème étage d'un immeuble de 5 étages avec 3 entrées par étage dan…
$591
par mois
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
