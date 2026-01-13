Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Elbasan Municipality
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Elbasan Municipality, Albanie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Elbasan Municipality, Albanie
Appartement 2 chambres
Elbasan Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Sol 2/8
This wonderful 2+1 apartment is located in a new and quality complex that is being built nea…
$125,968
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Elbasan Municipality, Albanie
Appartement 1 chambre
Elbasan Municipality, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 1/12
In the Arena complex, near the Elbasan stadium, we offer an apartment for sale. This 1+1 apa…
$75,814
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Elbasan Municipality, Albanie

