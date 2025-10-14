Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Durrës
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Préfecture de Durrës, Albanie

Bashkia Durres
804
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bashkia Durres, Albanie
Appartement 1 chambre
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 3/5
Palm Paradise – Your style between the sea and tranquility Discover the newest residential …
$107,455
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Préfecture de Durrës

penthouses
appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Préfecture de Durrës, Albanie

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller