Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Albanie Centrale
  4. Location longue durée
  5. Restaurant

Loyer mensuel de Restaurants en Albanie Centrale, Albanie

Restaurant Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Restaurant 69 m² dans Tirana, Albanie
Restaurant 69 m²
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Nombre d'étages 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
par mois
Laisser une demande
Restaurant 195 m² dans Tirana, Albanie
Restaurant 195 m²
Tirana, Albanie
Surface 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,329
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller