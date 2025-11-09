Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Préfecture de Berat
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Préfecture de Berat, Albanie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Berat Municipality, Albanie
Appartement 2 chambres
Berat Municipality, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Nombre d'étages 1
🏛️ Antique House in the Berat Castle for Sale In one of the most unique and historic areas o…
$267,078
