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Loyer mensuel de locaux industriels en Bashkia Vore, Albanie

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1 propriété total trouvé
Fabrication 1 600 m² dans Preze, Albanie
Fabrication 1 600 m²
Preze, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 600 m²
Sol 2/2
Un entrepôt d'une superficie totale de 1600m2 est à louer, situé dans la région de Fushë - P…
$7,675
par mois
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Agence
Investment Realty Group
Langues
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