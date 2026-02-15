Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Vore
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bashkia Vore, Albanie

2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Marqinet 1, Albanie
Maison 2 chambres
Marqinet 1, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Nombre d'étages 1
La maison d'un étage est située dans la région de Vrrine, qui a accès à l'autoroute Tirana-D…
$437,137
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Maison 6 chambres dans Preze, Albanie
Maison 6 chambres
Preze, Albanie
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 310 m²
Nombre d'étages 2
Maison : 310 m² (chaque étage 155 m²), terrain : 500 m² Rénovation cosmétique nécessaire.
$204,114
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Lux-Albania Home
Langues
English, Русский, Italiano
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Vore, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller