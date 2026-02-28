Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Albanie
  3. Bashkia Shijak
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Bashkia Shijak, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sallmonaj, Albanie
Villa 4 chambres
Sallmonaj, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 340 m²
Informations sur le village:• Superficie de la villa : 197m2/étage.Structure de 3 étagesOrga…
$1,18M
