Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Sarande
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Bashkia Sarande, Albanie

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Cuke, Albanie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Cuke, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 251 m²
Sol 5/5
Lieu:L'appartement est situé sur la rue Butrint, l'un des quartiers préférés des touristes.T…
$585
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Sarande, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller