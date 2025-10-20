Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Bashkia Permet, Albanie

1 propriété total trouvé
Hôtel 1 600 m² dans Permet, Albanie
Hôtel 1 600 m²
Permet, Albanie
Nombre de pièces 31
Chambres 30
Nombre de salles de bains 30
Surface 1 600 m²
Sol 5/5
Mundesi unike ! Shitet "Hotel Permeti" ne qender te qytetit. Hoteli ndodhet ne sheshin qen…
$2,91M
