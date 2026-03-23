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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Kruja, Albanie

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Propriété commerciale 25 m² dans Kruja, Albanie
Propriété commerciale 25 m²
Kruja, Albanie
Surface 25 m²
Les locaux sont situés à l'étage 0 à la Cour de Durres. Il dispose de 25m2 d'espace intérieu…
$464
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Agence
AFS Real Estate Management
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