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Maisons à vendre en Kruja, Albanie

1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Thumane, Albanie
Maison 6 chambres
Thumane, Albanie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
The villa is located at the entrance of the city of Durres in a quiet residential area. The …
$289,285
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
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