  2. Albanie
  3. Bashkia Durres
  4. Location longue durée
  5. Propriété commerciale

Loyer mensuel de propriétés commerciales en Bashkia Durres, Albanie

35 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 147 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 147 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 147 m²
Sol 8
Les locaux sont situés au 8ème étage avec ascenseur à Grand Park en face de Gjuheve Te Huaja…
$2,339
par mois
Propriété commerciale 48 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 48 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 1
Le magasin est situé au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment à Ish-Urt, Durres. Il a 41.62 …
$350
par mois
Propriété commerciale 100 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 100 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 100 m²
Les locaux sont situés au premier étage d'un bâtiment à Plazh Hekurudha, Durres. Les locaux …
$351
par mois
Entrepôt 16 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 16 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 16 m²
Le garage est situé au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment à Durres Beach. Il a une superf…
$117
par mois
Entrepôt 150 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 150 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
L'entrepôt est situé à Flake, sur la route principale à Durres. Il a une superficie totale d…
$702
par mois
Propriété commerciale 40 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 40 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Les locaux sont situés au rez-de-chaussée, au bord de la route principale à Ish Kenete, Durr…
$292
par mois
Entrepôt 26 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 26 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 26 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 40 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 40 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 40 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 1 500 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 1 500 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 500 m²
Sol 1/1
L'entrepôt est situé à Spitalle, à environ 200 m de l'université "Aleksander Moisiu". Cette …
$5,247
par mois
Propriété commerciale 72 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 72 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 1
Les locaux sont situés au deuxième étage d'un immeuble de 5 étages sur le boulevard principa…
$585
par mois
Propriété commerciale 75 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 75 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Les locaux sont situés dans la zone de la plage, Quartier 13 près du pont Dajlan, Durres. Ce…
$1,169
par mois
Propriété commerciale 175 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 175 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 175 m²
Sol 1/2
L'espace est situé à la périphérie de Durrës près de l'école à Spitallë, quartier no 15. L'e…
$350
par mois
Entrepôt 900 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 900 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 900 m²
Sol 1/2
A louer est un entrepôt de 900m2 ou hangar dans la région de Shkozet près de la route Kolaud…
$1,755
par mois
Entrepôt 60 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 60 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 60 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Propriété commerciale 58 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 58 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 58 m²
Sol 2/11
L'environnement est situé au 2ème étage d'un bâtiment dans le quartier judiciaire de Durres.…
$585
par mois
Propriété commerciale 77 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 77 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel sur la route principale …
$936
par mois
Propriété commerciale 141 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 141 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Sol 2/7
Les locaux sont situés au 2ème étage d'un immeuble dans le quartier 18, à Durres. Les locaux…
$819
par mois
Propriété commerciale 80 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 80 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 80 m²
Sol 1
Les locaux sont situés au 1er étage d'un immeuble résidentiel près de la « Direction des imp…
$702
par mois
Hôtel 170 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Hôtel 170 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 38
Chambres 19
Nombre de salles de bains 19
Surface 170 m²
Sol 1/5
L'hôtel est situé sur une route secondaire à Golem, Durres. La propriété a une superficie de…
$19,886
par mois
Entrepôt 73 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 73 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 73 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Propriété commerciale 100 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 100 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 1/2
Cet espace commercial 1+1 est situé au premier étage d'un immeuble de deux étages, dans la r…
$935
par mois
Propriété commerciale 21 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 21 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 21 m²
Nombre d'étages 3
Le magasin est situé au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment à Ish-Urt, Durres. Il a 41.62 …
$233
par mois
Propriété commerciale 15 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 15 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 15 m²
L'espace est situé à côté de la route principale près de l'école de 9 ans "14 Nentori" à Dur…
$326
par mois
Propriété commerciale 112 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 112 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Sol 1
L'espace est situé au premier étage résidentiel ou au deuxième étage du sol face à la route …
$936
par mois
Propriété commerciale 95 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 95 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Sol 3/7
Les locaux sont situés au 3ème étage au-dessus du sol ou au 1er étage résidentiel d'un nouve…
$585
par mois
Entrepôt 41 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 41 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 41 m²
Sol -1
Le garage est situé au -1er étage d'un nouvel immeuble avec ascenseur au Stade de Durres. La…
$117
par mois
Entrepôt 800 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Entrepôt 800 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 2
Surface 800 m²
La grange est située à Pjeze, sur le bord de la route principale à Durres. Il a une superfic…
$2,924
par mois
Propriété commerciale 27 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 27 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 27 m²
Nombre d'étages 11
Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment derrière le tribunal de district de …
$292
par mois
Propriété commerciale 60 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 60 m²
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 2
L'espace est situé près de "Rrota e Qerres" à "Kolegji Eneida", Quartier n°17, Durres. L'esp…
$291
par mois
Propriété commerciale 32 m² dans Bashkia Durres, Albanie
Propriété commerciale 32 m²
Bashkia Durres, Albanie
Surface 32 m²
Cet espace est situé au rez-de-chaussée d'un nouveau bâtiment dans le quartier de la gare de…
$585
par mois
