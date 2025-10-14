Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Durres
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Bashkia Durres, Albanie

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Sol 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 340 m²
Triplex has a total area of ​​340 m2, of which 205 m2 are internal, which are organized in a…
$466,928
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Bashkia Durres, Albanie
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Bashkia Durres, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 78 m²
Duplex de deux étages avec vue directe sur la mer! Appartement 2+1 avec nouvelle rénovation …
$283,959
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Durres, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller