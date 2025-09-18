Estate Monte Group

À propos de l'agence

Nous économisez du temps et de l'argent pour les clients en investissant dans l'immobilier au Monténégro

Notre société est sur le marché immobilier depuis 2013.

Nous travaillons dans le cadre de Contrats directs avec les Développeurs qui sont les propriétaires du terrain qu'ils construisent, en payant en temps opportun tous les paiements et taxes, ayant des permis de construire officiels, et en mettant en service les Objets que nous offrons.

On vous fait gagner du temps et de l'argent. Toutes les transactions avec notre société - absence garantie de risques - la pureté légale des objets sont assurées.