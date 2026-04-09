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Adria Stone

Monténégro, Budva
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Agence immobilière
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5 années 6 mois
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English, Русский, Crnogorski
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adriastone.com/
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À propos de l'agence

L'expérience de nos agents, dans les opérations réussies de l'entreprise sur le marché immobilier, nous permet d'offrir aux clients un niveau élevé de services qui répondent aux attentes des clients les plus exigeants. La large gamme couverte de services Adria Stone commence par une approche personnalisée de notre client lors de la réception de la demande et dure même après la signature du contrat et l'entretien de la propriété. Nos points saillants sont les suivants : Bien étudié marché immobilier au Monténégro qui nous distinguent des concurrents et nous permettent d'avoir des offres très intéressantes; Approche individuelle innovante à chaque demande de notre client - votre propriété recherchée existe, nous vous aiderons à le trouver plus rapidement. C'est ce qui nous aide à être l'une des agences les plus réussies au Monténégro.

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Mirko Vujovic
Mirko Vujovic
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