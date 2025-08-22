À propos de l'agence

Notre bureau, Thassos Real Estate, a été fondé en 2005 par Mme Mammou Asimenia et est situé à Limenas, la capitale de Thassos.

Nous avons une grande variété de propriétés de maisons individuelles, appartements, terrains, parcelles, entreprises, hôtels, qui est en mesure de répondre largement à vos besoins. Nous prenons soin de toutes les procédures pour obtenir votre propriété mais le service ne s'arrête pas ici, nous vous soutenons après la vente en fournissant un service après-vente en fonction de vos besoins. En même temps, notre séjour permanent et nos nombreuses années d'expérience dans le domaine sont la garantie de votre excellent choix et ils sont capables de réaliser votre rêve. Respectueusement aux besoins des clients et avec la fourniture de services personnalisés, notre entreprise entreprend les procédures immobilières sur l'île de Thassos mais aussi sélectivement avec un système hautement organisé.