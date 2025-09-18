  1. Realting.com
Grèce, Pefkochori
Agence immobilière
1994
4 années 3 mois
English, Ελληνικά
realestatecenter.gr/
À propos de l'agence

Nous nous réjouissons à la perspective de rendre votre temps bien passé en répondant à vos besoins immobiliers et en fournissant le plus haut niveau de service que vous avez jamais connu et les meilleurs résultats possibles.

Lorsque j'ai créé Real Estate Center, c'était mon objectif de créer un environnement de professionnalisme et de responsabilité. Une entreprise qui serait en mesure de répondre aux exigences les plus strictes de chaque client avec ses besoins immobiliers. Une entreprise construite sur une base d'intégrité, d'énergie et de conduite – avec l'objectif d'atteindre 100% de satisfaction client.

Je suis heureux et fier de dire qu'au cours des 27 dernières années, nous au Real Estate Center -Susan Jameson avons non seulement été en mesure de répondre à ces attentes, nous avons été en mesure de les dépasser. Comme l'industrie immobilière a continué de croître et d'évoluer, nous avons grandi avec elle, en créant un réseau mondial de services et de connexions pour mieux servir nos clients.

Permettez-moi de dire que rien n'a pu être réalisé sans nos incroyables collègues, agents et employés du Centre immobilier - Susan Jameson. Nous travaillons tous en équipe, collaborons, travaillons dur et nous aidons les uns les autres, mais surtout nous aimons et apprécions notre travail qui nous fait sentir que nous sommes une seule famille.

Nous nous engageons tous à dépasser vos attentes en vous rendant complètement à l'aise chaque étape du chemin.

Permettez-moi de vous souhaiter tout le succès et la prospérité que la vie peut offrir et encore une fois merci de mettre votre confiance dans Real Estate Center - Susan Jameson.

