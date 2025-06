Address-Estate Cyprus

À propos de l'agence

Address Estate, notre société, opère dans le secteur immobilier de la République turque de Chypre du Nord et est fière d'être membre de l'Association des agents immobiliers de la TRNC en tant que bureau immobilier accrédité. Notre objectif principal est de fournir des services fiables et responsables à notre clientèle estimée. Nous sommes en activité depuis 2016 et, dans un souci permanent d'amélioration personnelle, notre équipe est prête à vous aider pour tous vos besoins en matière de logement, d'acquisition de terrains et d'investissement à Chypre.

Fondée par une équipe profondément ancrée dans le marché immobilier de Chypre du Nord, nous avons créé notre propre bureau avec une forte éthique d'intégrité et de transparence dans les transactions immobilières. En plus de faciliter les transactions immobilières traditionnelles, nous nous spécialisons également dans la construction de nos propres villas comme option alternative pour les acheteurs exigeants. De plus, nous comblons activement le fossé entre les acheteurs et les vendeurs, en favorisant les négociations directes pour garantir des résultats mutuellement bénéfiques.

Notre bureau est une destination essentielle pour toute personne à la recherche de propriétés à vendre ou à louer, d'appartements d'investissement ou de maisons de vacances dans le nord de Chypre. Avec des offres couvrant les principales villes telles que Famagouste, Iskele, Kyrenia et Nicosie, nous répondons à diverses préférences d'investissement. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir des conseils personnalisés et des orientations sur les opportunités d'investissement les plus adaptées à vos besoins et aspirations.