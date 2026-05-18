  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Silver Fox

Silver Fox

Lettonie, Riga
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2006
Sur la plateforme
Sur la plateforme
5 années 7 mois
Langues
Langues
English, Русский, Latviešu
Site web
Site web
silverfox.lv
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Propriété commerciale et immobilier résidentiel de classe Premium en Lettonie. L'entreprise a commencé à travailler en 2004 et n'était initialement spécialisée que dans les ventes de biens immobiliers commerciaux. Aujourd'hui, nous vous offrons à la fois des propriétés commerciales et des maisons et appartements de classe Premium. Nous travaillons à la fois avec des objets bien connus sur le marché et avec des offres qui ne sont pas accessibles au public.

Prestations de service

Pour ceux qui sont dans le processus décisionnel: Si vous envisagez seulement d'investir dans la propriété commerciale en Lettonie, vous bénéficierez certainement de: - consultations sur le marché immobilier, le système fiscal et le permis de séjour; - présentations sur les spécificités du marché immobilier commercial en Lettonie, la procédure d'achat d'un objet et de démarrage d'une entreprise; - analyse de tout objet, également celui qui n'est pas dans notre base de données. Acheteurs: Pour offrir un service de transaction complexe, Silver Fox attire des partenaires testés et coordonne leur travail. Avec leur aide, nous fournissons : - l'audit technique, juridique et financier de l'objet sélectionné ; - l'évaluation de l'immobilier, l'aide à attirer le financement ; - le développement d'une structure de transaction optimale et l'enregistrement ; - la coordination de toutes les étapes de la transaction jusqu'au transfert de l'objet. Services après-vente: Après la transaction, les clients ont souvent besoin d'un soutien supplémentaire, que nous sommes prêts à fournir. Nous proposons une solution pour un large éventail de tâches: - gestion des services administratifs et recherche de locataires, supervision technique, services comptables, traductions; - sélection de fournisseurs testés, recommandations pour les architectes, les entreprises de construction et les spécialistes techniques - supervision; - obtention d'un permis de séjour lors de l'achat de biens immobiliers.

Nos agents en Lettonie
Aleksey Pashkovskis
Aleksey Pashkovskis
18 propriétés
Agences à proximité
CAPITAL PROPERTY EU
Lettonie, Riga
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 454 Propriété commerciale 4 Terres 62
"Capital Property EU" - votre partenaire fiable et professionnel sur le marché immobilier. · Plus de 3000 biens immobiliers à Riga et Jurmala; · Immobilier individuel assorti de tout budget; · Immobilier de luxe; · Transactions dans des investissements et des investissements; · la représent…
Laisser une demande
AVER Brokerage
Lettonie, Riga
Année de création de l'entreprise 2018
Propriété résidentielle 1
Une entreprise immobilière en croissance la plus rapide et la plus classée en Lettonie avec 30 courtiers professionnels et 4 ans d'expérience sur le marché letton. AVER est principalement axé sur les nouveaux développements, les moyennes, les entreprises et les segments de lux. AVER Brokerag…
Laisser une demande
VIP Real
Lettonie, Jurmala
Année de création de l'entreprise 2004
Propriété résidentielle 267 Propriété commerciale 16 Location longue durée 138 Terres 42
La société "VIP Real" a été fondée en 2004 et a eu le nom «MC Real», mais vu le travail avec des propriétés seulement classe premium en 2015, nous avons rebaptisé et changé son nom en "VIP Real". En concentrant ses activités uniquement dans la station balnéaire de luxe de Jurmala, nous avons…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Latviešu
LATIO
Lettonie, Riga
Année de création de l'entreprise 1994
Latio — a full service real estate company. Full service with any type of property is what distinguishes Latio from other real estate companies in Latvia. We are among the most experienced real estate companies in Latvia, which can be clearly shown in numbers: We have more than 150 …
Laisser une demande
Mercury Group Latvia
Lettonie, Lettonie
Année de création de l'entreprise 2000
Propriété résidentielle 337 Propriété commerciale 125 Location longue durée 41 Terres 63
Mercury Group est un acteur stable et fiable sur le marché immobilier letton depuis plus de 25 ans. Nous renforçons la confiance et la loyauté non par des mots, mais par l'action, en favorisant des relations ouvertes et transparentes avec nos clients. Grâce à nos valeurs d'entreprise, à un s…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller