Prestations de service

Pour ceux qui sont dans le processus décisionnel: Si vous envisagez seulement d'investir dans la propriété commerciale en Lettonie, vous bénéficierez certainement de: - consultations sur le marché immobilier, le système fiscal et le permis de séjour; - présentations sur les spécificités du marché immobilier commercial en Lettonie, la procédure d'achat d'un objet et de démarrage d'une entreprise; - analyse de tout objet, également celui qui n'est pas dans notre base de données. Acheteurs: Pour offrir un service de transaction complexe, Silver Fox attire des partenaires testés et coordonne leur travail. Avec leur aide, nous fournissons : - l'audit technique, juridique et financier de l'objet sélectionné ; - l'évaluation de l'immobilier, l'aide à attirer le financement ; - le développement d'une structure de transaction optimale et l'enregistrement ; - la coordination de toutes les étapes de la transaction jusqu'au transfert de l'objet. Services après-vente: Après la transaction, les clients ont souvent besoin d'un soutien supplémentaire, que nous sommes prêts à fournir. Nous proposons une solution pour un large éventail de tâches: - gestion des services administratifs et recherche de locataires, supervision technique, services comptables, traductions; - sélection de fournisseurs testés, recommandations pour les architectes, les entreprises de construction et les spécialistes techniques - supervision; - obtention d'un permis de séjour lors de l'achat de biens immobiliers.