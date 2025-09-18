Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
"Capital Property EU" - votre partenaire fiable et professionnel sur le marché immobilier.
· Plus de 3000 biens immobiliers à Riga et Jurmala;
· Immobilier individuel assorti de tout budget;
· Immobilier de luxe;
· Transactions dans des investissements et des investissements;
· la représentation et la gestion exclusives des nouveaux projets en Judée;
Nous offrons à nos clients la plus haute qualité de services, fiabilité et approche individuelle.
Restez en contact - nous allons certainement vous aider.
Lettonie
Téléphone: (
Courriel:
Adresse: Dravnieku iela 2-3, Rīga, LV 1021, Lettonie
Prestations de service
· Opérations immobilières
· Gestion et gestion immobilières
· Investissements immobiliers
· Sélection individuelle de biens immobiliers
· Permis de séjour
· Experts techniques sur les objets
Mercury Group est un acteur stable et fiable sur le marché immobilier letton depuis plus de 25 ans. Nous renforçons la confiance et la loyauté non par des mots, mais par l'action, en favorisant des relations ouvertes et transparentes avec nos clients. Grâce à nos valeurs d'entreprise, à un s…
Latio — a full service real estate company. Full service with any type of property is what distinguishes Latio from other real estate companies in Latvia.
We are among the most experienced real estate companies in Latvia, which can be clearly shown in numbers:
We have more than 150 …
Une entreprise immobilière en croissance la plus rapide et la plus classée en Lettonie avec 30 courtiers professionnels et 4 ans d'expérience sur le marché letton. AVER est principalement axé sur les nouveaux développements, les moyennes, les entreprises et les segments de lux. AVER Brokerag…