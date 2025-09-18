  1. Realting.com
  2. Agences
  3. CAPITAL PROPERTY EU

CAPITAL PROPERTY EU

Lettonie, Riga
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 années 3 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Latviešu
Site web
Site web
www.capitalproperty.lv
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence
"Capital Property EU" - votre partenaire fiable et professionnel sur le marché immobilier. · Plus de 3000 biens immobiliers à Riga et Jurmala; · Immobilier individuel assorti de tout budget; · Immobilier de luxe; · Transactions dans des investissements et des investissements; · la représentation et la gestion exclusives des nouveaux projets en Judée; Nous offrons à nos clients la plus haute qualité de services, fiabilité et approche individuelle. Restez en contact - nous allons certainement vous aider. Lettonie Téléphone: ( Courriel: Adresse: Dravnieku iela 2-3, Rīga, LV 1021, Lettonie
Prestations de service
· Opérations immobilières · Gestion et gestion immobilières · Investissements immobiliers · Sélection individuelle de biens immobiliers · Permis de séjour · Experts techniques sur les objets
Nos agents en Lettonie
Maksim Sitnik
Maksim Sitnik
520 propriétés
Maksim Sitnik
Maksim Sitnik
Edgars Grinbergs
Edgars Grinbergs
Agences à proximité
Mercury Group Latvia
Lettonie, Lettonie
Année de création de l'entreprise 2000
Propriété résidentielle 344 Propriété commerciale 124 Location longue durée 44
Mercury Group est un acteur stable et fiable sur le marché immobilier letton depuis plus de 25 ans. Nous renforçons la confiance et la loyauté non par des mots, mais par l'action, en favorisant des relations ouvertes et transparentes avec nos clients. Grâce à nos valeurs d'entreprise, à un s…
Laisser une demande
LATIO
Lettonie, Riga
Année de création de l'entreprise 1994
Latio — a full service real estate company. Full service with any type of property is what distinguishes Latio from other real estate companies in Latvia. We are among the most experienced real estate companies in Latvia, which can be clearly shown in numbers: We have more than 150 …
Laisser une demande
AVER Brokerage
Lettonie, Riga
Année de création de l'entreprise 2018
Propriété résidentielle 1
Une entreprise immobilière en croissance la plus rapide et la plus classée en Lettonie avec 30 courtiers professionnels et 4 ans d'expérience sur le marché letton. AVER est principalement axé sur les nouveaux développements, les moyennes, les entreprises et les segments de lux. AVER Brokerag…
Laisser une demande
Metropolis Riga
Lettonie, Riga
Propriété résidentielle 742 Propriété commerciale 77 Location longue durée 1 Terres 119
Groupe de sociétés immobilières – Metropolis courtage
Laisser une demande
Riga Real Estate
Lettonie, Riga
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 21 Location longue durée 1 Terres 1
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller