  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Киксам-Инвест

Киксам-Инвест

Monténégro, Bar
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 8 mois
Langues
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Site web
Site web
www.kiksam-invest.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Le siège de notre société est situé à Bar(rue Borska 4) - la capitale du tourisme. Notre société créée en 2007 constitue une petite mais élite d'associés qui s'approche professionnellement de chaque projet du plus petit au plus grand et tente de maximiser l'engagement pour aller à tout le monde dans la réunion. Tout ce que vous voulez créer, nous vous aiderons et nous nous assurerons de mettre en œuvre le plan dès que possible. Conformément à vos exigences, nous développons votre projet qui peut vous apporter à la fois plaisir et profit. Les services de notre entreprise incluent l'ensemble de l'engagement du contact initial, des visites touristiques, des conseils jusqu'à la conclusion du contrat de vente et l'enregistrement de la propriété dans les nouvelles parcelles. Nous résolvons toutes sortes de tâches administratives, traitons les conditions techniques urbaines sur la propriété.

Prestations de service

Tous les types de services immobiliers, location, vente, location à long terme.

Nos agents en Monténégro
Peter Zhivkovich
Peter Zhivkovich
5 propriétés
Agences à proximité
Montenegro Prospects
Monténégro, Bar
Année de création de l'entreprise 2005
« Montenegro Prospects est une agence locale en partenariat avec nos clients depuis 2004.Nous sommes en mesure d'offrir des services en langue anglaise, russe, allemande et italienne à travers nos trois bureaux.Notre équipe fournit des mises à jour et des listes quotidiennes et le portefeuil…
Laisser une demande
Mbroker
Monténégro, Tivat
Propriété résidentielle 247 Propriété commerciale 7 Location longue durée 38 Terres 7
Notre agence offre des conseils d'experts à toutes les étapes de l'achat de biens immobiliers au Monténégro, assurant un processus transparent et conforme à la loi. De la sélection de la propriété parfaite à la finalisation de l'enregistrement de propriété, nous offrons des consultations per…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Monteonline
Monténégro, Sasovici
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 890 Propriété commerciale 47 Terres 63
Nous vivons au Monténégro depuis plus de 13 ans. Non seulement vivre je dirais, mais profiter de chaque jour passé dans ce pays extraordinaire et unique, qui est extrêmement diversifié et multiforme. Le pays qui est très gentil, confortable, à la maison et en même temps a un potentiel incroy…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Adria Stone
Monténégro, Budva
Propriété résidentielle 406 Propriété commerciale 11 Terres 26
L'expérience de nos agents, dans les opérations réussies de l'entreprise sur le marché immobilier, nous permet d'offrir aux clients un niveau élevé de services qui répondent aux attentes des clients les plus exigeants. La large gamme couverte de services Adria Stone commence par une approche…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Crnogorski
3 BRD CONSULTING DOO
Monténégro, Municipalité de Budva
Année de création de l'entreprise 2010
Propriété résidentielle 111 Propriété commerciale 2 Terres 55
EA Biens est une agence immobilière qui opère sur l'ensemble du territoire du Monténégro avec l'accent principal sur les régions touristiques du pays. En travaillant avec nous, le client obtient une présentation appropriée pendant la sélection et une assistance complète pendant le processus…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller