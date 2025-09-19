Киксам-Инвест

À propos de l'agence

Le siège de notre société est situé à Bar(rue Borska 4) - la capitale du tourisme. Notre société créée en 2007 constitue une petite mais élite d'associés qui s'approche professionnellement de chaque projet du plus petit au plus grand et tente de maximiser l'engagement pour aller à tout le monde dans la réunion. Tout ce que vous voulez créer, nous vous aiderons et nous nous assurerons de mettre en œuvre le plan dès que possible. Conformément à vos exigences, nous développons votre projet qui peut vous apporter à la fois plaisir et profit. Les services de notre entreprise incluent l'ensemble de l'engagement du contact initial, des visites touristiques, des conseils jusqu'à la conclusion du contrat de vente et l'enregistrement de la propriété dans les nouvelles parcelles. Nous résolvons toutes sortes de tâches administratives, traitons les conditions techniques urbaines sur la propriété.