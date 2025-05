ART Real Estate Costa Blanca SL

À propos de l'agence

ART Real Estate est une agence de courtage norvégienne dont l'objectif est la Costa Blanca North. L'équipe a une expérience de vente et de développement immobilier en Espagne, ainsi que de nombreuses années de l'industrie de la construction et ingénieur d'évaluation de Norvège. Notre objectif est de VOUS trouver la propriété de rêve et de vous aider à être propriétaire de votre propre maison en Espagne. Nous fournissons une transaction en douceur et en sécurité pour les acheteurs et les vendeurs en mettant l'accent sur la qualité et les opérations sans faille, et aider à la fois l'acheteur et le vendeur avec tous les dokuments nécessaires concernant la transaction. Notre bureau est à Albir, près de la plage de la famille Albir. Nous nous concentrons sur les propriétés dans et autour d'Albir, Alfas Del Pi, La Nucia, et Altea, mais nous aurons aussi des propriétés et travaillerons avec d'autres agences dans la région et d'autres parties de l'Espagne. Nous aurons à la fois de nouvelles constructions et des résidences d'occasion dans notre portefeuille.