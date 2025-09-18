EspanaTour

Nous sommes sur les réseaux sociaux

À propos de l'agence

L'histoire de notre société va plus loin qu'il y a 26 ans. A cette époque, le fondateur et PDG de l'agence, Alexander Dashevskij, a ouvert sa première agence immobilière. En quelques années, il est devenu le plus grand réseau immobilier de la région.

Notre philosophie est vraiment assez simple : plus le niveau de services est élevé, plus les entreprises réussissent.

Nous combinons les meilleures pratiques immobilières avec les dernières avancées informatiques. Elle nous permet de mettre en œuvre nos avantages concurrentiels, d'élargir quotidiennement notre clientèle et d'établir des relations de confiance avec nos partenaires.

Nous suivons les principes d'éthique commerciale de façon stricte et inconditionnelle dans notre travail.

Contactez-nous et vous ne regretterez jamais de choisir notre entreprise — Espana Tour!