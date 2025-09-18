  1. Realting.com
Espagne, Communauté Valencienne
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1996
Sur la plateforme
6 années 7 mois
Langues
English, Русский, Polski, Español
Site web
espanatour.es/
À propos de l'agence

L'histoire de notre société va plus loin qu'il y a 26 ans. A cette époque, le fondateur et PDG de l'agence, Alexander Dashevskij, a ouvert sa première agence immobilière. En quelques années, il est devenu le plus grand réseau immobilier de la région.

Notre philosophie est vraiment assez simple : plus le niveau de services est élevé, plus les entreprises réussissent.

Nous combinons les meilleures pratiques immobilières avec les dernières avancées informatiques. Elle nous permet de mettre en œuvre nos avantages concurrentiels, d'élargir quotidiennement notre clientèle et d'établir des relations de confiance avec nos partenaires.

Nous suivons les principes d'éthique commerciale de façon stricte et inconditionnelle dans notre travail.

Contactez-nous et vous ne regretterez jamais de choisir notre entreprise — Espana Tour!

Prestations de service
  • Sélection des objets selon les critères du client;
  • L'organisation du voyage en Espagne pour l'acheteur éventuel: nous vous rencontrerons à l'aéroport, louerons un appartement confortable pour votre séjour et vous montrerons tous les objets qui vous intéressent. Nous pouvons également vous aider à organiser votre temps libre; nous offrons un tour de yacht, un voyage touristique, une bouchée de cuisine espagnole dans les meilleurs restaurants de la côte, etc.;
  • Le soutien complet au litige de l'accord (il y a un avocat espagnol hautement professionnel travaillant dans notre entreprise);
  • les accords de crédit hypothécaire dans une banque espagnole;
  • Service immobilier après-vente;
  • Conseils juridiques et fiscaux;
  • Projets d'investissement individuels: comment obtenir un revenu immobilier en Espagne.
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 02:56
(UTC+2:00, Europe/Madrid)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
7 agents 2 développeurs 1 agence
Nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$470,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
Surface 76–423 m²
6 objets immobiliers 6
Complexe Sunset Sailors by TM est situé dans une zone privilégiée de la plage de Poniente, à seulement 50 mètres. L'urbanisation propose des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres avec des vues impressionnantes sur la mer et de grandes terrasses qui vous permettront de vivre la sensation uniq…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
76.0
588,168
Apartment 2 chambres
109.0
687,777 – 793,316
Apartment 3 chambres
134.0 – 423.0
859,722 – 2,35M
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Finestrat, Espagne
depuis
$518,032
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 109–136 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel SEAVIEW 6, situé dans la zone prestigieuse de la Costa Blanca, offre une combinaison unique de beauté naturelle et de confort urbain. Entouré de montagnes et avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, le complexe offre une atmosphère tranquille. En même temps, i…
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Espagne
depuis
$250,597
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 78–179 m²
9 objets immobiliers 9
Le complexe résidentiel Lagoons Village by TM est situé dans un environnement naturel privilégié — entre le parc naturel de La Mata et la lagune rose de Torrevieja. Laguna Rosa sera composée de 240 logements de différents types tels que des appartements, des bungalows, des duplex et des vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
271,554
Apartment 2 chambres
98.0 – 149.0
309,500 – 372,348
Apartment 3 chambres
129.0 – 179.0
384,207 – 449,427
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel Luz Resort
Complexe résidentiel Luz Resort
Complexe résidentiel Luz Resort
Complexe résidentiel Luz Resort
Complexe résidentiel Luz Resort
Complexe résidentiel Luz Resort
Finestrat, Espagne
depuis
$422,833
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Complexe moderne LUZ - Balcón de Finestrat. Le complexe dispose d'une piscine commune, d'une salle de sport et d'endroits pour faire de l'exercice sans quitter le complexe. 18 maisons mitoyennes exclusives situées dans la ville privilégiée de Finestrat-Benidorm, sur la magnifique Costa Blanc…
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$292,421
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 58–127 m²
4 objets immobiliers 4
Découvrez Villajoyosa dans notre nouveau complexe résidentiel situé au cœur de la ville, à quelques pas de la plage centrale. Ici vous trouverez des appartements avec 1, 2 et 3 chambres, offrant une vue sur la mer et le confort central.Le complexe dispose de nouveaux appartements, duplex et …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.0
295,270
Apartment 2 chambres
82.0
496,267
Apartment 3 chambres
90.0 – 127.0
675,919 – 942,374
Agence
EspanaTour
Nos agents en Espagne
Alex Dashevskyi
Alex Dashevskyi
1 734 propriétés
