À propos de l'agence

Pour offrir encore plus de services à ses clients, Gestali ouvre un département spécialisé dans la transaction immobilière : GestaliHome à Alicante, vous offre une connaissance parfaite du marché immobilier espagnol. Gestali est une société fiscale du groupe Fiseco présente à Alicante, Valence et Gandia, exerçant dans le domaine de la comptabilité et de l'audit depuis plus de 30 ans. Pour vous garantir un investissement de qualité et de sécurité, GestaliHome s ́ est positionné sur le marché de la nouvelle construction. Présent sur les régions allant de la Costa Blanca à la Costa del Sol, et passant par la Costa Cálida et la Costa de Almeria, GestaliHome vous garantit la gamme la plus complète de produits grâce à nos relations directes avec les principaux promoteurs de la région. GestaliHome est votre partenaire idéal pour placer votre argent sous le soleil espagnol!