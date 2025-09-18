LAYVAK Real Estate Group

  1. Realting.com
Espagne, San Pedro Alcantara
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
1997
Sur la plateforme
4 années 4 mois
Langues
English, Español
Site web
www.layvak.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Nous nous soucions vraiment de nos clients et c'est la clé de notre succès. Nous respectons et soutenons notre TRADITION familiale conduite par INNOVATION. Nous savons trouver les meilleures propriétés et négocier les meilleures offres. C'est notre travail de nous familiariser avec les dernières conditions du marché, la réglementation gouvernementale et les événements à venir afin que vous n'ayez pas à le faire. Nous nous adaptons aux tendances et aux circonstances actuelles, toujours un pas en avant.

Nos agents en Espagne
Jose Alberto
Jose Alberto
17 propriétés
