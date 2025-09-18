  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Cleox Inversiones

Cleox Inversiones

Espagne, Marbella
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2002
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 5 mois
Langues
Langues
English, Русский, Español
Site web
Site web
www.cleoxinversiones.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Nous sommes une agence immobilière expérimentée à Marbella, Costa del Sol. Nous sommes ouverts depuis 2004, mais les deux partenaires (Enrique Dominguez et Karen Yelin) travaillent dans le secteur immobilier depuis de nombreuses années. Nous sommes actuellement les représentants d'EREN (European Real Estate Network) sur la Costa del Sol, un réseau d'agences immobilières européennes travaillant sur le marché du luxe.

Chez Cleox Inversions nous nous efforçons chaque jour d'avoir les meilleures propriétés pour tous ceux qui veulent investir sur la Costa del Sol. À Mijas, Marbella, Benahavis, Estepona et Sotogrande, près de la mer ou dans les montagnes.

Nous avons plus de 20 000 propriétés choisies pour réaliser tous vos rêves : propriétés en première ligne de plage, propriétés uniques, villas de golf, maisons à La Zagaleta, nouveaux développements, terrains et projets pour les villas de luxe.

Notre équipe vous accompagnera dès le début afin que vous puissiez trouver la maison de vos rêves et rendre votre investissement sûr et sécurisé.

Prestations de service

Achat et vente de propriétés

Ventes de biens exclusifs

Vente de parcelles et de projets. Construction et commercialisation. Gestion de projet.

Réformes et décoration

Conseils sur l'obtention de prêts hypothécaires.

Nos agents en Espagne
Karen Yelin
Karen Yelin
124 propriétés
Agences à proximité
GestaliHome
Espagne, Alicante
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 665
Pour offrir encore plus de services à ses clients, Gestali ouvre un département spécialisé dans la transaction immobilière : GestaliHome à Alicante, vous offre une connaissance parfaite du marché immobilier espagnol. Gestali est une société fiscale du groupe Fiseco présente à Alicante, Valen…
Laisser une demande
MCM Real Estate
Espagne, Adeje
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 91
Une équipe d'agents immobiliers professionnels ayant fait leurs preuves. En nous contactant, vous trouverez un grand nombre d'objets, le support client dans un format 24/7. Il n'est pas si important pour nous de recevoir une commission dans une transaction ponctuelle, combien pour vous rendr…
Laisser une demande
IPG Group
Espagne, Estepona
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 227 Propriété commerciale 37 Terres 12
Chez Grupo IPG, nous mettons toute notre expérience pour obtenir la maison, l'appartement ou la propriété que vous recherchez et qui correspond le mieux à vos préférences et à vos besoins. Nous disposons d'un large portefeuille de propriétés à vendre à Estepona et Tarifa, offrant toujours un…
Laisser une demande
Ole Internacional / Casadebanco
Espagne, Orihuela
Année de création de l'entreprise 1997
Propriété résidentielle 357 Propriété commerciale 10 Terres 4
Ole International est une agence immobilière établie à Costa Blanca en 1998, formée par une équipe de professionnels qualifiés ayant une vaste expérience dans le secteur immobilier.Dans notre entreprise, nous avons un large portefeuille de maisons à offrir à nos clients, de la Costa del Sol …
Laisser une demande
Seniorbel
Espagne, Adeje
Propriété résidentielle 3 Propriété commerciale 1
Nous sommes une équipe multidisciplinaire qui vise à offrir les meilleurs services aux îles Canaries. Nous connaissons parfaitement toutes les caractéristiques qui garantiront le succès de votre investissement dans les îles Canaries
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller