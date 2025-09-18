Cleox Inversiones

À propos de l'agence

Nous sommes une agence immobilière expérimentée à Marbella, Costa del Sol. Nous sommes ouverts depuis 2004, mais les deux partenaires (Enrique Dominguez et Karen Yelin) travaillent dans le secteur immobilier depuis de nombreuses années. Nous sommes actuellement les représentants d'EREN (European Real Estate Network) sur la Costa del Sol, un réseau d'agences immobilières européennes travaillant sur le marché du luxe.

Chez Cleox Inversions nous nous efforçons chaque jour d'avoir les meilleures propriétés pour tous ceux qui veulent investir sur la Costa del Sol. À Mijas, Marbella, Benahavis, Estepona et Sotogrande, près de la mer ou dans les montagnes.

Nous avons plus de 20 000 propriétés choisies pour réaliser tous vos rêves : propriétés en première ligne de plage, propriétés uniques, villas de golf, maisons à La Zagaleta, nouveaux développements, terrains et projets pour les villas de luxe.

Notre équipe vous accompagnera dès le début afin que vous puissiez trouver la maison de vos rêves et rendre votre investissement sûr et sécurisé.