À propos de l'agence

Ambassador Realty Group – Société d'investissement et de conseil

Ambassador Realty Group est une entreprise spécialisée et un centre de conseil pour investisseurs privés et institutionnels. Notre priorité est le segment d'investissement haut de gamme de Batumi et de la côte de la mer Noire en Géorgie.

Nous ne sommes pas sur le marché de masse. Notre objectif est l'analyse du système, la fiabilité du développeur et la capitalisation maximale de votre capital.

Activités :

• Développement Premium et hôtels de marque

Nous formons un portefeuille d'installations exclusivement des plus grands développeurs de la région avec la gestion des opérateurs hôteliers mondiaux. Dans le processus de collaboration avec les développeurs les plus prometteurs, nous produisons leur numérisation progressive complète, fournissant aux investisseurs des données transparentes. Cela garantit le strict respect des délais de construction, des normes de service internationales et du ROI projeté.

• Logistique financière, conseil et permis de séjour

Nous entreprenons un cycle complet de soutien aux transactions transfrontalières : un audit approfondi de la rentabilité et des risques, une aide à l'approbation des programmes hypothécaires, la structuration et la réalisation des paiements internationaux, ainsi qu'un soutien juridique garanti lors de l'obtention d'un permis de résidence d'investissement en Géorgie (lorsqu'il s'agit d'acheter des biens immobiliers à partir de 150 000 $).

L'Ambassadeur Realty Group. Une approche systématique pour investir dans l'avenir.

