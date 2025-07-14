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Apart hôtel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj

Batoumi, Géorgie
depuis
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T.V.A.
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Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

À propos du complexe

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VR Shekvetili Forest Beach est un complexe de villégiature haut de gamme situé sur la première côte de la mer Noire dans le village de villégiature de Shekvetili. Le projet combine une architecture moderne, un service hôtelier cinq étoiles, un environnement naturel et une infrastructure de classe mondiale développée, créant un nouveau format de resort immobilier pour la vie, les loisirs et l'investissement. Le nom du projet et des exemples de plans sont présentés dans la présentation.

Emplacement.

Shekvetili est considéré comme l'une des stations les plus respectueuses de l'environnement en Géorgie. La combinaison unique de sables magnétiques, de forêts de pins et de climat marin crée des conditions favorables pour les loisirs et la santé toute l'année.

Le projet est situé directement sur la côte de la mer Noire et est proche des principales attractions touristiques de la région:

  • Paragraphe Resort & Spa Shekvetili

  • l'aréna de la mer Noire;

  • Parc Dendrological;

  • Parc musical;

  • parc d'attractions Tsitsinella;

  • Zones botaniques et itinéraires pédestres.

Cet emplacement fournit un flux touristique élevé et une demande constante pour l'immobilier de location.

Concept du projet

VR Shekvetili Forest Beach est une ville de villégiature à part entière avec sa propre infrastructure axée sur les propriétaires et les invités du complexe.

Le projet combine:

  • les résidences à prime;

  • service hôtelier cinq étoiles;

  • infrastructures de resort;

  • espaces commerciaux;

  • les zones de repos;

  • installations sportives;

  • restaurants internationaux.

Le complexe est implanté dans plusieurs quartiers résidentiels avec un plan directeur soigneusement pensé. La présentation présente un plan directeur, des bâtiments et des étages standard du complexe.

Infrastructure de classe mondiale

Le complexe dispose de plus de dix infrastructures offrant un haut niveau de confort:

  • son littoral d'une longueur de 1200 mètres;

  • Café del Mar Shekvetili Club de plage

  • appartements cinq étoiles;

  • SPA et centre de santé;

  • centre de fitness;

  • les piscines;

  • piscine avec plage de sable;

  • les courts de tennis;

  • - Padel-tennis;

  • restaurants de haute cuisine;

  • cave à vin et salle de dégustation;

  • bar de piscine;

  • salle de conférence;

  • Promenade pédestre d'une longueur de 1200 mètres;

  • maternelle;

  • les zones vertes;

  • les zones de repos;

  • espaces de divertissement.

Immobilier

Le complexe dispose d'appartements modernes de différents formats - des studios d'investissement aux résidences spacieuses avec terrasses panoramiques et piscines privées.

  • condition - "réparation clé en main", "cadre vert";

  • la date d'achèvement prévue est 2027-2029 (selon le bâtiment).

Attractivité des investissements

VR Shekvetili Forest Beach se concentre non seulement sur les acheteurs de biens immobiliers pour leur propre vie, mais aussi sur les investisseurs.

Les principaux avantages du projet:

  • le premier littoral;

  • Offre limitée de biens immobiliers premium;

  • un fort potentiel de croissance de la valeur;

  • un débit touristique élevé;

  • la possibilité d'obtenir des revenus de la location à court terme;

  • développement de l'infrastructure de villégiature;

  • le fonctionnement du complexe tout au long de l'année;

  • un système fiscal attrayant pour les investisseurs étrangers.

Pourquoi les investisseurs choisissent VR Shekvetili Forest Beach

  • Première ligne de la mer Noire.

  • L'une des stations les plus dynamiques de Géorgie.

  • Environnement naturel respectueux de l'environnement.

  • Niveau international des infrastructures.

  • Partenariat avec la marque Café del Mar.

  • Niveau élevé de service.

  • Croissance potentielle à long terme de la valeur immobilière.

  • Possibilité d'obtenir un revenu locatif stable.

  • Architecture moderne et solutions de planification haut de gamme.

Pour qui le projet est approprié

  • les investisseurs internationaux;

  • Les acheteurs de la deuxième résidence;

  • les familles;

  • propriétaires d'immeubles de villégiature;

  • les investisseurs se sont concentrés sur l'entreprise de location;

  • Les clients qui considèrent l'immobilier comme un moyen de préserver le capital.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    12

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Matériel promotionnel et documents

Présentations et brochures

google Shekvetili RUS.pdf

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Batoumi, Géorgie
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