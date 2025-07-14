Apart hôtel First Tower pervaa basna na Ambassadori Island Batumi

Première tour à Ambassadori Île de Batumi

Première tour est la résidence phare du projet Ambassadori Island Batumi, la première île artificielle sur la mer Noire. C'est un projet de classe mondiale unique, créant un nouveau centre de vie, de loisirs et d'investissement à Batumi.

La tour de 216 mètres de haut sera la dominante architecturale de l'île et sera mise en service en février 2029. Tous les appartements ont une vue sur la mer garantie, et les résidents reçoivent le service de l'hôtel 5 étoiles Ambassadori Group, qui exploite des hôtels haut de gamme depuis plus de 20 ans.

Pourquoi la première tour

la première ligne de la mer Noire;

vue panoramique garantie sur la mer;

l'architecture haut de gamme et les solutions d'ingénierie modernes;

société de gestion professionnelle avec la possibilité d'obtenir un revenu de location passif;

Une forte attractivité des investissements à un stade précoce du développement d'un projet de grande envergure.

Infrastructure réservée aux résidents

Les propriétaires d'appartements ont accès à des espaces et services privés:

Piscine panoramique sur le toit;

restaurant et bar avec vue sur la mer;

centre de fitness moderne;

zone de yoga;

Service de conciergerie 24/7;

lobby design spacieux de 600 m2;

Cours privés de padel, zones sportives et pour enfants.

Ambassadori Island Batumi – Ville de nouvelle génération

L'île de 84 hectares est créée sous le concept d'une ville à l'intérieur d'une ville, où près de la moitié du territoire est alloué aux parcs, remblais et espaces publics.

Le projet comprendra :

le plus grand port de plaisance de la région;

Parc central d'une superficie de 9 hectares;

la seule plage de sable blanc en Géorgie;

centre commercial d'une superficie de 120 000 m2;

Salle des manifestations de classe mondiale;

École internationale et maternelle;

Restaurants, cafés, centre d'affaires de la classe "A", SPA et complexe de bien-être.

Des leaders mondiaux reconnus de l'industrie – Arup Group, ShoP Architects et Yüksel Proje – travaillent sur ce projet qui confirme le haut niveau d'architecture, d'ingénierie et d'urbanisme.

First Tower est une opportunité d'acheter une propriété au tout début du développement du nouveau quartier premium de Batumi, combinant le confort de vie sur le premier littoral, le service d'un hôtel cinq étoiles et le fort potentiel de croissance de la valeur de l'actif.