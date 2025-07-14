Apart hôtel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi

Propriété commerciale à First Tower - Ambassadori Island Batumi

Local commercial au cœur de la première île artificielle de la mer Noire

First Tower immobilier commercial est une occasion d'acheter des locaux dans le projet, qui deviendra un nouveau point d'attraction pour Batumi et toute la côte de la mer Noire.

Première tour est la première tour du grand projet Ambassadori Island Batumi, qui crée une ville moderne à part entière avec des infrastructures résidentielles, commerciales, touristiques et de divertissement. C'est ici que sera formé le flux principal des résidents, des touristes et des invités de l'île.

Affaires où des milliers de clients passent quotidiennement

Les locaux commerciaux sont situés aux premier et deuxième niveaux commerciaux de la tour et sont conçus pour un trafic constant élevé.

D'ici la fin du projet, la First Tower abritera plus de 3 000 habitants et la population de l'île Ambassadori dépassera 90 000 habitants, ce qui créera une demande constante pour les restaurants, les cafés, les magasins, les services médicaux et de consommation, les bureaux, les salons de beauté et autres formats commerciaux.

Pourquoi cette entreprise sera en demande

emplacement dans la zone commerciale centrale de l'île;

circulation intensive des piétons et des voitures;

entrée séparée de chaque chambre et accès 24 heures sur 24;

la possibilité de combiner ou de séparer des locaux pour des tâches commerciales;

vitre de fenêtre jusqu'à toute la hauteur du plancher;

plafonds de 4,5 mètres, vous permettant de mettre en œuvre toute décision de conception;

Préparation de Shell & Core pour la finition individuelle;

la possibilité d'organiser une terrasse d'été;

capacités d'ingénierie, y compris pour les restaurants et les entreprises de restauration;

La possibilité de placer la publicité de façade avec une visibilité maximale.

Convient à presque n'importe quel format d'entreprise

Les locaux commerciaux ont été conçus comme des espaces universels pour :

restaurants et cafés;

les cafés et les pâtisseries;

boutiques haut de gamme;

les supermarchés;

pharmacies;

centres médicaux et cosmétologiques;

les salons de beauté;

les banques;

Bureaux de vente;

salles d'exposition de marques internationales;

les entreprises de services.

Avantages techniques

La superficie des locaux varie de 55 à 294 m2, ce qui vous permet de choisir la solution optimale pour une petite entreprise et un grand locataire de réseau.

Chaque chambre est équipée de systèmes d'ingénierie modernes, de climatisation centrale et de chauffage, de points d'eau et d'égout, de plusieurs options d'entrée et d'accès 24h/24. Les vitrines panoramiques offrent un éclairage naturel et un excellent attrait visuel pour les acheteurs.

Investissement dans le futur centre d'affaires de Batumi

L'achat de biens immobiliers commerciaux à First Tower est une occasion d'entrer dans le projet à un stade précoce de développement à des prix de départ.

Alors que l'infrastructure de l'île – la marina de yacht, le Event Hall, le plus grand centre commercial de Géorgie, les plages, les hôtels, les centres d'affaires et les zones résidentielles – est commandée, les locaux commerciaux seront au centre du nouveau noyau urbain, où un flux constant de clients et la forte demande des locataires se formeront.

First Tower est une propriété commerciale dans un endroit qui est créé à partir de zéro comme un nouveau centre international pour la vie, le tourisme et les affaires sur la mer Noire.