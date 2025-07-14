Apart hôtel Grand Millennium Kobuleti start prodaz

Complexe Premium Grand Millennium Kobuleti

Grand millénaire Kobuleti est un nouveau projet phare haut de gamme sur le premier littoral de la mer Noire, qui ouvre un nouveau chapitre dans le développement de l'immobilier de villégiature en Géorgie.

Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel près de la mer. C'est une station balnéaire internationale à grande échelle qui combine service de marque, infrastructures hôtelières de classe mondiale, résidences premium et gestion immobilière professionnelle.

Le projet est créé pour les investisseurs qui choisissent des actifs liquides à fort potentiel de croissance de valeur, ainsi que pour ceux qui apprécient un niveau exceptionnel de confort, de confidentialité et de repos de qualité.

Pourquoi le Grand millénaire Kobuleti

Première côte

Le projet est situé directement sur la côte de la mer Noire. La plupart des résidences offrent une vue panoramique sur la mer et les montagnes, et son infrastructure de villégiature vous permet de profiter de vos vacances toute l'année.

Une des stations les plus prometteuses de Géorgie

Kobuleti devient aujourd'hui une continuation naturelle du développement de Batumi.

C'est un resort moderne d'une nouvelle génération qui combine :

larges plages de sable et de galets;

climat subtropical;

une atmosphère calme;

côtes écologiquement propres;

Développement actif des infrastructures touristiques.

À seulement 30-40 minutes du centre de Batumi et de l'aéroport international vous permettent de combiner les avantages d'une grande ville avec le confort de la vie de station.

À mesure que la région se développe, la valeur de l'immobilier démontre ici un potentiel de croissance constant, ce qui rend l'entrée dans le projet particulièrement attrayant pendant la phase de construction.

Portée internationale du projet

Grand millénaire Kobuleti est un complexe hôtelier de classe mondiale.

Le projet comprend:

Complexe moderne de 32 étages;

240 chambres d'hôtel;

Plus de 1500 résidences de marque;

la gestion professionnelle des biens;

Service hôtelier international;

développement de l'infrastructure de station balnéaire.

Toutes les résidences sont entièrement prêtes à vivre (« clé en main »), ce qui vous permet de commencer immédiatement à gagner un revenu après la mise en service de l'immeuble.

La date d'achèvement est juillet 2030.

Un investissement qui fonctionne pour vous

Grand millénaire Kobuleti est un actif d'investissement à fort potentiel de capitalisation.

Les propriétaires bénéficient de:

propriété prestigieuse sur la première ligne de la mer;

la gestion professionnelle de l'établissement;

la possibilité d'obtenir un revenu passif;

forte demande des touristes;

La valeur de la propriété augmente à mesure que la région se développe.

Le format de marque du projet augmente considérablement sa liquidité et son attractivité pour les acheteurs internationaux.

Niveau d'infrastructure de la station balnéaire mondiale

Le principal avantage de Grand Millennium Kobuleti est un écosystème complet pour les loisirs, les loisirs, les sports et les affaires.

Casinos de classe mondiale

L'une des installations centrales du complexe sera un casino à grande échelle d'une superficie de 10 000 m2, comprenant:

6 000 m2 d'espace de jeu;

4 000 m2 de salles de spectacle et de divertissement.

Wellness & SPA – 3 500 m2 de récupération et de relaxation

Pour les résidents et les invités seront disponibles:

bain russe;

sauna finlandais;

jumelés

Hummam ?

pelage traditionnel en mousse turque (kesse);

fûts de cèdre;

police de glace avec herbes;

jacuzzi;

deux bassins;

Salle de sel;

Lits chauffés.

Fitness & Récupération

Le complexe offre un espace moderne pour le sport et la restauration:

salle de fitness professionnelle;

les studios de yoga;

Pilates;

solarium vertical et horizontal.

Plus de 6 500 m2 d'infrastructures supplémentaires

Les résidents pourront utiliser tout ce dont ils ont besoin sans quitter le complexe :

6 restaurants avec cuisine européenne, asiatique et caucasienne;

4 cinémas modernes;

Le bowling ?

billards;

piscines extérieures;

Piscine à débordement;

simulateur de ski et de snowboard;

salle des cigares;

cave à vin;

coworking

cheminées confortables;

club pour enfants;

les boutiques de marques haut de gamme;

le bureau médical;

salon de beauté;

Deux hélistations.

Cet ensemble d'infrastructures fait du complexe une station balnéaire internationale à part entière toute l'année.

Conditions d'achat confortables

Vous pouvez investir dans Grand Millennium Kobuleti aux conditions les plus favorables:

mise de fonds - 20%;

les versements sans intérêt jusqu'à l'achèvement de la construction;

période de construction - jusqu'en juillet 2030;

Toutes les résidences sont livrées avec finition complète et prêtes à être utilisées.

Grand millénaire Kobuleti – Investir dans l'avenir

L'immobilier sur le premier littoral reste toujours l'un des actifs les plus recherchés. Cependant, les projets combinant une marque hôtelière internationale, une infrastructure développée, une gestion professionnelle et l'ampleur de la station sont extrêmement rares.

Grand millénaire Kobuleti est l'occasion de devenir propriétaire d'une nouvelle génération de biens immobiliers, qui combine le confort des vacances premium, le potentiel de rentabilité stable et la croissance du capital à long terme.

Grand millénaire Kobuleti est un endroit où l'investissement rencontre un style de vie de classe mondiale.