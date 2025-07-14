Apart hôtel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI

Batumi, Georgia

À Batumi, un nouveau point de repère architectural et de villégiature est en cours de formation - Tours de soie, un complexe multifonctionnel à l'intersection de la célèbre promenade balnéaire et de l'historique vieux Batumi.

Le projet a été créé par la firme d'architecture Kengo Kuma & Associates internationalement reconnue et est mis en œuvre par Silk Development. Le concept combine résidences résidentielles, infrastructure hôtelière, commerce, divertissement, bien-être et un style de vie yacht, créant un format complet de ville en ville.

Silk Towers est situé dans l'une des dernières zones balnéaires accessibles de Batumi – dans un endroit où le rythme urbain rencontre la mer, l'architecture historique et de nouvelles infrastructures touristiques.

Architecture qui façonne une nouvelle image de Batumi

Le complexe comprend trois tours de hauteur. Actuellement, les ventes sont ouvertes dans la première tour - un bâtiment de 42 étages avec vue panoramique sur la mer Noire et la ville.

Le concept architectural a été développé par Kengo Kuma & Associates, l'un des plus célèbres bureaux d'architecture japonais, dont les œuvres se distinguent par une combinaison organique d'architecture moderne, d'environnement naturel et de légèreté visuelle caractéristique.

Silk Towers est conçu non seulement comme un complexe résidentiel, mais comme un écosystème urbain indépendant, où le logement, les services hôteliers, le divertissement, le sport, les restaurants et l'infrastructure commerciale sont tous dans un seul espace.

Tout pour la vie, le repos et les affaires

Silk Towers dispose d'une infrastructure premium à grande échelle.

Un bâtiment distinct de 9 étages abritera les principales fonctions publiques et commerciales du complexe :

le plus grand casino de la région;

hôtel;

une galerie commerciale;

les infrastructures de SPA et de bien-être;

restaurants et cafés;

Espaces de service et autres installations haut de gamme.

Pour les résidents et les invités du complexe sont fournis:

Les piscines sont ouvertes et couvertes pour les loisirs à tout moment de l'année.

SPA et centre de bien-être est un espace pour la récupération, le sport et les soins de santé.

Restaurants et cafés sont une infrastructure gastronomique diversifiée directement à l'intérieur du complexe.

Infrastructure sportive - terrains de padel et terrain de mini-football.

Marina Yacht Club est une partie importante de la nouvelle infrastructure maritime de Batumi, créant une valeur supplémentaire pour les propriétaires et les visiteurs.

Infrastructure de marche – pistes cyclables et galeries de marche confortables.

Le terrain de jeux pour enfants est un espace pour les vacances en famille.

Le stationnement est un parking de trois niveaux, conçu pour l'échelle du complexe.

20 000 m2 de nouvel espace urbain

Un des éléments de la première étape du développement du territoire était un nouveau parc municipal d'une superficie d'environ 20 000 m2.

En combinaison avec la promenade balnéaire, le yacht club et la future infrastructure de Silk Towers, cela crée un nouvel environnement urbain autour du projet, axé sur la marche, les loisirs et un style de vie de station.

Appartement

La première tour comporte:

les studios;

Appartements de 2 pièces;

Appartement 3 pièces.

Les appartements sont clés en main - avec finitions finies et équipement, à l'exception des meubles rembourrés.

Ainsi, l'installation s'adresse aux propriétaires qui envisagent d'utiliser la propriété pour la vie personnelle et les loisirs, et aux investisseurs qui considèrent Batumi comme une destination touristique internationale.

Service de niveau hôtelier

Le complexe sera géré par Silk Hospitality.

Cela vous permet d'intégrer l'immobilier résidentiel dans un seul système de service professionnel du complexe et de maintenir un niveau de service élevé.

La première tour offre 19 ascenseurs, offrant un fonctionnement confortable du bâtiment de 42 étages.

Pourquoi les tours en soie ?

Silk Towers combine plusieurs facteurs qui déterminent traditionnellement la valeur des biens immobiliers premium :

Première côte.

La propriété est située directement au bord de la mer et de la promenade balnéaire.

Emplacement central.

Le complexe est situé à l'intersection du remblai et du vieux Batumi, combinant l'accès au centre historique avec une infrastructure moderne de villégiature.

Architecture de niveau international.

Le projet a été créé par Kengo Kuma & Associates.

Infrastructure massive.

De casino et hôtel à SPA, restaurants, piscines, sports, commerce et yacht club.

Société de gestion.

Soil Hospitality assure le fonctionnement professionnel du complexe.

Le format de la ville.

Les résidents ont accès à un large éventail de services sans quitter le projet.

Ressources limitées de la mer.

Le projet est mis en œuvre sur l'une des dernières zones disponibles du premier littoral de Batumi, ce qui est particulièrement important en termes de valeur à long terme de la propriété.

Immobilier dans le centre de la nouvelle batumi

Silk Towers est un projet pour ceux qui considèrent l'immobilier non seulement comme des mètres carrés, mais aussi comme faisant partie d'un style de vie international et un actif d'investissement à long terme.

La mer, l'architecture de Kengo Kuma, le service hôtelier, la grappe de yachts, les restaurants, la galerie commerciale, le bien-être et le divertissement forment un écosystème de villégiature à part entière autour des résidences.

La première Tour en soie est maintenant ouverte à la vente. L'achèvement de la première tour est prévu pour 2029.

Tours de soie est où Batumi prend une nouvelle dimension.