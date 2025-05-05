  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$586,806
;
9
Laisser une demande
ID: 28838
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a triple orientation, one master bedroom and three bedrooms in a separate wing. The garage space is located right next to the elevator.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$554,531
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$123,229
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in Igalo
Miami, États-Unis
depuis
$184,844
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$586,806
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$258,194
Stan površine 100m2 dostupan je za prodaju. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u ulici 4. Jula u zgradi Zetagradnje. U cijenu su uključena i dva garažna mjesta kao i ostava od 8m2
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,408
Izdaje se luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 78m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjedu…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$146,701
Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, na petom (od sest) spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications