Quartier résidentiel Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$4,108
;
10
ID: 28831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Na prodaju jednosoban stan 104m2 u zgradi Oaza. Stan je pozicioniran na cetvrtom spratu u zgradi koja posjeduje dva lifta i recepciju sa osobljem, visoki plafoni i velika terasa koja gleda na dvorisnu stranu zgrade. Orjentacija Jug Cijena: 3500€ m2

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

