  4. Quartier résidentiel One bedroom apartment in Zagorič with a parking place

Miami, États-Unis
depuis
$117,361
;
3
ID: 28742
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

One bedroom apartment for sale, with an area of ​​48.19 m2 on the second floor, in the Casa building in Zagorič. The structure of the apartment is as follows: hallway, bathroom, living room, kitchen with dining room, bedroom and terrace. A smart installation system has been installed, as well as exclusive ceramics and sanitary ware. The apartment has its own parking place in front of the building and it is ready for immediate occupancy. The purchase is directly from the investor.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$554,531
Porodična Kuća u Tivtu – Naselje Dumidran Kompletno renovirana prizemna kuća sa četiri spavaće sobe i dva kupatila. Uz garažu za jedno vozilo i dodatni privatni parking u dvorištu, ova nekretnina nudi praktičnost i udobnost. Izuzetna lokacija – svega 15 minuta hoda do centra Tivta, a samo 2 …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Prodaje se stan od 61m na prvom spratu manje stambene zgrade na Zabjelo. Stan se nalazi u mirnoj ulici Romanovih, ima svoje dvorište i parking mjesta ispred zgrade. Ima dvje spavaće sobe, odvjenu kuhinju sa trpezarijom, toalet i dvije terase
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Afficher tout Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Furnished apartment for sale in Momišići. The apartment has 125 m2, it is designed as a duplex and is sold furnished. It is located on the 4th floor of a building with an elevator and whose entrance is regularly maintained. The apartment is oriented to the east, it is bright and spacious
Agence
CONCORD NEKRETNINE
