  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$939
;
9
Laisser une demande
ID: 28531
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 80m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan posjeduje i sopstveno dvoriste, povrsine 130m2, koje je ogradjeno. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Ispred zgrade se nalazi i privatno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$411
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$143,181
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$939
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$469
A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace. It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet clos…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$411
Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicno…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$763
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, u strogom centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   U okolini se nalazi javni parking.Lokacija stana je veoma atraktivna, u str…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications