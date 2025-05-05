Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo

  1. Realting.com
  Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo

Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo

Miami, États-Unis
$144,354
ID: 28660
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

An apartment of 61 m2 is for sale on the first floor of a smaller residential building in Zabjelo. The apartment is located in a quiet Romanovi street, has its own yard and parking spaces in front of the building. It has two bedrooms, separate kitchen with dining room, toilet and two terraces.

Miami, États-Unis
