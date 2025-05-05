  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$411
;
6
Laisser une demande
ID: 28532
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$939
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Quartier résidentiel
Miami, États-Unis
depuis
$7,042
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,584
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$411
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, États-Unis
depuis
$645
One-room furnished apartment in Block 9 is available for rent. The apartment is located on the third floor, in the urban part of the city and is oriented to the east. The apartment is available for occupancy from August 1
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,934
U samom jezgru Gorice C prodaje se manja stambena zgrada na tri etaže i tri stana. Kvadratura stana u prizemlju je 89.54m2, dok su stanovi na prvom spratu i mansardi od 93.34m2. Po strukturi stanovi su dvosobni, sjajno uređeni sa velikim terasa. Oko zgrade nalazi se dvorište od 200m2. Stanov…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications