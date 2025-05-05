Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Porodična Kuća u Tivtu – Naselje Dumidran
Kompletno renovirana prizemna kuća sa četiri spavaće sobe i dva kupatila. Uz garažu za jedno vozilo i dodatni privatni parking u dvorištu, ova nekretnina nudi praktičnost i udobnost.
Izuzetna lokacija – svega 15 minuta hoda do centra Tivta, a samo 2 minuta vožnje do aerodroma.
Osnovne informacije:
Površina kuće: 118 m²
Garaža: 24 m²
Površina placa: 425 m²
Broj spavaćih soba: 4
Broj kupatila: 2
Parking: Garaža + spoljašnji privatni parking
Parcela ima koeficijent izgrađenosti 1.00 i koeficijent zauzetosti 0.40. Legalizovana nekretnina sa mogućnošću nadogradnje do ukupno 425 m² (spratnost P+2+Pk), što predstavlja odličnu priliku za dalju investiciju ili proširenje.
Idealna za cjelogodišnje stanovanje ili kao sekundarni dom nadomak mora.
