Complexe résidentiel Downtown UAQ

Présenter un projet emblématique d'un développeur de renommée mondiale qui redéfinit le concept de la vie côtière de luxe dans le nouveau quartier de l'UAQ du centre-ville (Umm Al Quwain).

Le développeur, pionnier du modèle Backward Integration, garantit une qualité inégalée et la livraison rapide des projets. Le centre-ville de l'UAQ est une ville côtière ambitieuse de 45 millions de pieds carrés et une destination emblématique de 25 millions de pieds carrés, où ce complexe devient son symbole côtier. Le projet, composé de 5 tours résidentielles, incarne l'excellence du design, avec une architecture inspirée par le rythme des vagues et l'horizon marin.

Le complexe offre le rare privilège de vivre au bord de la mer d'Arabie. Chaque résidence offre une vue panoramique sur la mer et le ciel. Votre vie ici est une symphonie d'héritage et de modernisation, où chaque matin vous êtes accueillis par le son des vagues et la lumière dorée.

Mise en page

Résidence 1 chambre à partir de 51,7 m2 Prix à partir de 302,850 $ 1 place de parking

Résidence 2 chambres à partir de 68.1 m2 Prix à partir de 404,050 $ 1 place de parking

Résidence 3 chambres à partir de 199,7 m2 Prix à partir de 1 170 900 $ 2 places de parking

Le projet est une ville au sein d'une ville, pulsant avec énergie et offrant des possibilités exceptionnelles de loisirs, de bien-être et de divertissement:

Bien-être et condition physique : Le complexe comprend un club de bien-être, un gymnase, un parc de bien-être, des zones de cross-fit et des zones de yoga.

Divertissement et loisirs: Le terrain comprend des promenades, des cafés, des boutiques, des ports de plaisance, des parcs familiaux, des cafés de plage, des amphithéâtres et des quartiers d'art.

Nature: Les piscines entourées de parcs paysagers et de chemins ombragés créent des moments de sérénité et d'équilibre.

Downtown UAQ est une destination côtière massive, couvrant 45 millions de pieds carrés. Il est envisagé comme la « ligne de côte du futur », représentant le renouveau de l'émirat. Le quartier combine le respect des traditions et de la culture locales avec des solutions architecturales contemporaines, créant une harmonie entre le patrimoine et l'ambition. Il est conçu pour fusionner bien-être, nature et vie urbaine, assurant un équilibre entre des avenues commerciales dynamiques et des enclaves résidentielles tranquilles. Bienvenue dans une nouvelle ère d'Umm Al Quwain, où le passé inspire le présent, et la mer tient la promesse de demain.