Complexe résidentiel Downtown UAQ

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$302,850
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12 1
ID: 32957
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Oumm al Qaïwaïn

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    42

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Présenter un projet emblématique d'un développeur de renommée mondiale qui redéfinit le concept de la vie côtière de luxe dans le nouveau quartier de l'UAQ du centre-ville (Umm Al Quwain).

Le développeur, pionnier du modèle Backward Integration, garantit une qualité inégalée et la livraison rapide des projets. Le centre-ville de l'UAQ est une ville côtière ambitieuse de 45 millions de pieds carrés et une destination emblématique de 25 millions de pieds carrés, où ce complexe devient son symbole côtier. Le projet, composé de 5 tours résidentielles, incarne l'excellence du design, avec une architecture inspirée par le rythme des vagues et l'horizon marin.

Le complexe offre le rare privilège de vivre au bord de la mer d'Arabie. Chaque résidence offre une vue panoramique sur la mer et le ciel. Votre vie ici est une symphonie d'héritage et de modernisation, où chaque matin vous êtes accueillis par le son des vagues et la lumière dorée.

Mise en page

  • Résidence 1 chambre à partir de 51,7 m2 Prix à partir de 302,850 $ 1 place de parking

  • Résidence 2 chambres à partir de 68.1 m2 Prix à partir de 404,050 $ 1 place de parking

  • Résidence 3 chambres à partir de 199,7 m2 Prix à partir de 1 170 900 $ 2 places de parking

Le projet est une ville au sein d'une ville, pulsant avec énergie et offrant des possibilités exceptionnelles de loisirs, de bien-être et de divertissement:

  • Bien-être et condition physique : Le complexe comprend un club de bien-être, un gymnase, un parc de bien-être, des zones de cross-fit et des zones de yoga.

  • Divertissement et loisirs: Le terrain comprend des promenades, des cafés, des boutiques, des ports de plaisance, des parcs familiaux, des cafés de plage, des amphithéâtres et des quartiers d'art.

  • Nature: Les piscines entourées de parcs paysagers et de chemins ombragés créent des moments de sérénité et d'équilibre.

Downtown UAQ est une destination côtière massive, couvrant 45 millions de pieds carrés. Il est envisagé comme la « ligne de côte du futur », représentant le renouveau de l'émirat. Le quartier combine le respect des traditions et de la culture locales avec des solutions architecturales contemporaines, créant une harmonie entre le patrimoine et l'ambition. Il est conçu pour fusionner bien-être, nature et vie urbaine, assurant un équilibre entre des avenues commerciales dynamiques et des enclaves résidentielles tranquilles. Bienvenue dans une nouvelle ère d'Umm Al Quwain, où le passé inspire le présent, et la mer tient la promesse de demain.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 51.7
Prix ​​par m², USD 5,858
Prix ​​de l'appartement, USD 302,850

Localisation sur la carte

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Revue vidéo de complexe résidentiel Downtown UAQ

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Posez toutes vos questions
