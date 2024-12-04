  1. Realting.com
Apart hôtel Amra

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$204,000
;
10
ID: 33295
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Oumm al Qaïwaïn

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    30

À propos du complexe

Русский Русский

🏝️ AMRA est la première station de bien-être haut de gamme du lagon des Émirats arabes unis !
📍 Umm al-Qaiwain est une réserve naturelle écologique au bord de la mer, à seulement 20 minutes du casino Wynn sur l'île Marjan.

🔹 Concept du projet:

✅Première station de bien-être intégrée des EAU
✅Écologie : restauration des coraux avec ArchiREEF, lagune protégée avec mangramme
✅100% vue mer de tous les 816 appartements dans trois tours
✅Technologies intelligentes : robot personnel Citi Buddy, contrôle par l'application

💰 Le coût des appartements (à partir de):

  • Studios : à partir de 690 000 AED (~188,000 $)

  • 1 chambre: à partir de 1,1 million de DEA (~300,000 $)

  • 2 chambres : à partir de 1,6 million d'AED (~435 000 $)

  • 3 chambres : à partir de 1.85 millions de DEA (~505,000 $)

  • 4 chambres : à partir de 4,1 millions de DEA (~ 1 115 000 $)

🏡 Finition et équipement:

✔ Mobilier complet et appareils Smeg
✔ Plats de Villeroy & Boch
✔ Smart home – gestion de la lumière, du climat, location via l'application

🌿 Infrastructure de bien-être (470 000 pieds carrés):

✅SPA et thérapie: cryo-/hydrothérapie, gélules hyperbares
✅Sport: fitness en plein air, basketball, mini golf, futsal
✅Divertissement: cinémas, zones VR, bowling, salles de conférence
✅Enfants et zones familiales, jardins suspendus, clubs de plage sur le toit
✅Yacht marina, héliport, supermarché bio

📍 Emplacement et transport:

🚗Nouvelle route de 750 millions d'AED pour couper la route de Dubaï de 45 % en 2027
🎰20 minutes pour Wynn Casino sur l'île Marjan – le futur centre de divertissement des EAU

📈 Avantages d'investissement:

✔Gestion de la location par l'application – prix et réservation automatiques
✔Rentabilité grâce au tourisme de bien-être – un marché de 1,4 billion de dollars d'ici 2027
✔Plan de paiement 70/30 – versements pour 3 ans après la livraison (Q4 2028)
✔Service complet - concierge, nettoyage, entretien

🚀 Pourquoi AMRA est-il un atout unique?

🔹Emplacement exclusif – la dernière émirate vierge avec un lagon
🔹Bien-être – demande croissante de tourisme de santé
🔹Technologie – Gestion intelligente du revenu passif
🔹Quartier avec Rixos et Wynn – une garantie d'environnement haut de gamme

✅ Réservez un appartement avec vue sur la lagune
✅ Obtenez un calcul détaillé du revenu locatif
✅ Organisez une visite en ligne du showroom du projet

EAU #UmmElKaivin #WellnessResort #Investissements #PremiumImmobilier #AMRA

🔥 Soyez parmi les premiers – accès exclusif au futur bien-être des EAU!

P.S. Les prix augmentent avec chaque file d'attente des ventes - ont le temps de fixer le coût au début.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 49.0
Prix ​​par m², USD 4,163
Prix ​​de l'appartement, USD 204,000

Localisation sur la carte

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Posez toutes vos questions
Autres complexes
