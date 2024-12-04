Apart hôtel Amra

🏝️ AMRA est la première station de bien-être haut de gamme du lagon des Émirats arabes unis !

📍 Umm al-Qaiwain est une réserve naturelle écologique au bord de la mer, à seulement 20 minutes du casino Wynn sur l'île Marjan.

🔹 Concept du projet:

✅Première station de bien-être intégrée des EAU

✅Écologie : restauration des coraux avec ArchiREEF, lagune protégée avec mangramme

✅100% vue mer de tous les 816 appartements dans trois tours

✅Technologies intelligentes : robot personnel Citi Buddy, contrôle par l'application

💰 Le coût des appartements (à partir de):

Studios : à partir de 690 000 AED (~188,000 $)

1 chambre: à partir de 1,1 million de DEA (~300,000 $)

2 chambres : à partir de 1,6 million d'AED (~435 000 $)

3 chambres : à partir de 1.85 millions de DEA (~505,000 $)

4 chambres : à partir de 4,1 millions de DEA (~ 1 115 000 $)

🏡 Finition et équipement:

✔ Mobilier complet et appareils Smeg

✔ Plats de Villeroy & Boch

✔ Smart home – gestion de la lumière, du climat, location via l'application

🌿 Infrastructure de bien-être (470 000 pieds carrés):

✅SPA et thérapie: cryo-/hydrothérapie, gélules hyperbares

✅Sport: fitness en plein air, basketball, mini golf, futsal

✅Divertissement: cinémas, zones VR, bowling, salles de conférence

✅Enfants et zones familiales, jardins suspendus, clubs de plage sur le toit

✅Yacht marina, héliport, supermarché bio

📍 Emplacement et transport:

🗺️Regardez la carte.

🚗Nouvelle route de 750 millions d'AED pour couper la route de Dubaï de 45 % en 2027

🎰20 minutes pour Wynn Casino sur l'île Marjan – le futur centre de divertissement des EAU

📈 Avantages d'investissement:

✔Gestion de la location par l'application – prix et réservation automatiques

✔Rentabilité grâce au tourisme de bien-être – un marché de 1,4 billion de dollars d'ici 2027

✔Plan de paiement 70/30 – versements pour 3 ans après la livraison (Q4 2028)

✔Service complet - concierge, nettoyage, entretien

🚀 Pourquoi AMRA est-il un atout unique?

🔹Emplacement exclusif – la dernière émirate vierge avec un lagon

🔹Bien-être – demande croissante de tourisme de santé

🔹Technologie – Gestion intelligente du revenu passif

🔹Quartier avec Rixos et Wynn – une garantie d'environnement haut de gamme

📲 Contactez-nous pour une réservation!

✅ Réservez un appartement avec vue sur la lagune

✅ Obtenez un calcul détaillé du revenu locatif

✅ Organisez une visite en ligne du showroom du projet

EAU #UmmElKaivin #WellnessResort #Investissements #PremiumImmobilier #AMRA

🔥 Soyez parmi les premiers – accès exclusif au futur bien-être des EAU!

P.S. Les prix augmentent avec chaque file d'attente des ventes - ont le temps de fixer le coût au début.