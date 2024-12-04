  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Complexe résidentiel Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Complexe résidentiel Apartments with stunning sea views and next to the Marina

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$627,350
;
23
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33059
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Al Ras (~ 1000 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Appartements résidentiels de qualité supérieure avec vue imprenable sur la mer et juste à côté de la Marina avec yachts.

Équipements de classe mondiale pour une vie confortable.

Plan de paiement disponible jusqu'à la date de remise.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential complex with terrace and swimming pool, on the shores of the Dubai Water Canal, in the popular area of Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$446,905
Complexe résidentiel North 43
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$676,356
Complexe résidentiel New project IR1DIAN PARK with swimming pools and a clubhouse in the prospective area of JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$340,474
Complexe résidentiel 310 Riverside Crescent
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$425,059
Complexe résidentiel New residence Iraz Creek View with a swimming pool and gardens on the shore of Dubai Creek, Al Jaddaf Waterfront, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$500,658
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$577,620
Nous offrons des appartements meublés.La résidence dispose d'une piscine pour enfants et adultes, d'un studio de yoga, d'un salon et d'un barbecue, d'un club abd d'un cinéma, d'une aire de jeux pour enfants et d'un terrain de sport, d'un service de conciergerie 24h/24, d'un sauna, d'une sall…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Haven 2
Complexe résidentiel Haven 2
Complexe résidentiel Haven 2
Complexe résidentiel Haven 2
Complexe résidentiel Haven 2
Afficher tout Complexe résidentiel Haven 2
Complexe résidentiel Haven 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$135,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 14
Appartements dans le complexe résidentiel exquis Haven 2 dans le quartier de Majan ! Pour les amoureux d'un style de vie calme et paisible ! Entouré de verdure et de paysages ouverts ! Beaucoup de commodités pour une vie confortable ! Le complexe est situé avec un accès facile aux emplacemen…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,79M
Nous offrons des villas modernes et fonctionnelles avec piscines privées, gymnases, cinémas, terrasses et salons, vue panoramique sur le golf.La résidence dispose d'un terrain de golf.Achèvement - 4e trimestre de 2026.Emplacement et infrastructure à proximité Burj Al Arab - 25 minutesAéropor…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications