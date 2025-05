Complexe résidentiel New Jaddaf Waterfront Lumiere Heights Residence with a pool, gardens and a panoramic view close to a metro station, Al Jadaf Waterfront, Dubai

Plongez dans le monde d'un confort exceptionnel et d'une élégance raffinée à Lumière Heights, situé sur le pittoresque front de mer Jaddaf. Ce complexe résidentiel unique combine dynamique de la mégapole moderne avec sérénité naturelle, ouvre une vue panoramique imprenable sur le ruisseau Dubai et un paysage urbain impressionnant.

Chaque élément est pensé au dernier détail pour créer l'espace idéal pour la vie. Le merveilleux design architectural s'inspire d'un jeu doux de perles et de lignes d'eau qui symbolisent l'harmonie de la nature et le luxe moderne. Studios et appartements sophistiqués avec 1-3 chambres vous attendent ici.

Les intérieurs de Lumière Heights allient minimalisme et sophistication, et les fenêtres hautes au plafond remplissent l'espace de lumière naturelle et offrent une vue imprenable. Des aménagements spacieux et des matériaux de finition de luxe font de chaque appartement un lieu où naissent les rêves. Les espaces de vie sont conçus pour donner confort et liberté de mouvement, et les cuisines et salles de bains modernes sont faites à l'aide de matériaux premium et de solutions design élégantes.

Le complexe offre une piscine à débordement avec une vue imprenable sur le ruisseau Dubai, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée, un centre de fitness exclusif sur le toit avec des équipements modernes, un espace de yoga et des terrains d'entraînement spacieux, ainsi que des jardins verts, qui sont idéales pour des promenades et des loisirs en plein air. En outre, les résidents ont accès au salon, billard, aire de jeux, mini bibliothèque, espace de travail et café-bar.

Équipements:

piscine à débordement

centre de fitness

espace yoga

Espace salon

jardins

espace de coworking

aire de jeux

bibliothèque

Achèvement - 3ème trimestre de 2027

Plan de paiement: 65/35

Caractéristiques des appartements

Non meublé, pas d'appareils de cuisine mais il sera entièrement équipé

Aéroport international de Dubaï - 4 minutes

Station de métro - 8 minutes

Business Bay - 15 minutes

Golf Club - 16 minutes

Dubai Creek - 17 minutes

Burj Khalifa - 18 minutes

Palm Jumeirah - 30 minutes

Marina de Dubaï - 34 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité