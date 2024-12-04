  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$500,000
depuis
$7,150/m²
;
2
ID: 33034
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Eltiera Heights est le premier établissement résidentiel des îles Jumeirah – une adresse connue pour son élégance tranquille et son environnement naturel. S'élevant avec une identité architecturale distincte, la tour réunit un design fluide, des détails réfléchis et un style de vie enraciné dans l'équilibre. Situé au cœur de l'une des communautés les plus établies de Dubaï, Eltiera Heights offre un nouveau niveau de vie où le design et le confort sont parfaitement intégrés.
Une, deux, trois chambres & Penthouses.
Les îles Jumeirah sont l'une des communautés résidentielles les plus distinguées de Dubaï, où la beauté naturelle et l'élégance architecturale coexistent en parfait équilibre. Conçu autour d'une série de lacs tranquilles faits par l'homme, le quartier offre un sentiment d'évasion à quelques minutes du noyau vibrant de la ville. Avec des paysages luxuriants, des allées bordées d'arbres et une collection de résidences aménagées avec soin, elle offre un style de vie défini par le calme et la connexion. Bien que certaines grappes soient entièrement fermées et privées, toute la communauté maintient une atmosphère d'exclusivité, de sérénité et d'accessibilité sans effort.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Loisirs

Complexes similaires
Complexe résidentiel Renad Tower
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$298,286
Complexe résidentiel Sky Living
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$234,973
Complexe résidentiel Arbor View
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$408,994
Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Fairway Residences with swimming pools and views of the golf course, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$501,076
Complexe résidentiel Weybridge Gardens
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$181,082
Appartement dans un nouvel immeuble Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$500,000
Autres complexes
Complexe résidentiel New Mariott Residences with a swimming pool and a restaurant close to the canal and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Mariott Residences with a swimming pool and a restaurant close to the canal and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Mariott Residences with a swimming pool and a restaurant close to the canal and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Mariott Residences with a swimming pool and a restaurant close to the canal and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Mariott Residences with a swimming pool and a restaurant close to the canal and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New Mariott Residences with a swimming pool and a restaurant close to the canal and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New Mariott Residences with a swimming pool and a restaurant close to the canal and Jumeirah Beach, Business Bay, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$909,224
La résidence comprend un café et un bar, une salle de presse, un service de conciergerie, une piscine avec un coin salon, un restaurant, une salle de sport, un studio de yoga, une salle de conférence.Achèvement - décembre 2024.Installations et équipement dans la maison Plaque à gazFour à gaz…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New luxury residence The 100 Meydan with a swimming pool close to Downtown Dubai and the airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury residence The 100 Meydan with a swimming pool close to Downtown Dubai and the airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury residence The 100 Meydan with a swimming pool close to Downtown Dubai and the airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury residence The 100 Meydan with a swimming pool close to Downtown Dubai and the airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury residence The 100 Meydan with a swimming pool close to Downtown Dubai and the airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New luxury residence The 100 Meydan with a swimming pool close to Downtown Dubai and the airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New luxury residence The 100 Meydan with a swimming pool close to Downtown Dubai and the airport, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$579,950
Nous proposons des appartements avec une vue panoramique sur la ville.La résidence dispose d'une salle de sport, d'une piscine et d'un coin salon, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un studio de yoga.Achèvement - 4e trimestre de 2024.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété es…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Résidence Ocean Side
Résidence Ocean Side
Résidence Ocean Side
Résidence Ocean Side
Résidence Ocean Side
Afficher tout Résidence Ocean Side
Résidence Ocean Side
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,85M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 152–1 304 m²
14 objets immobiliers 14
Profitez de la vie en bord de mer à Palm JumeirahLe complexe d'Ocean House abritera des appartements en bord de mer, et l'adresse prestigieuse dans le quartier populaire de Palm Jumeirah offre une vie ultra-luxueuse avec une vue imprenable sur le Burj Al Arab. Le développement en front de me…
Agence
Luxe Real Estate
Laisser une demande
