Appartement dans un nouvel immeuble Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Eltiera Heights est le premier établissement résidentiel des îles Jumeirah – une adresse connue pour son élégance tranquille et son environnement naturel. S'élevant avec une identité architecturale distincte, la tour réunit un design fluide, des détails réfléchis et un style de vie enraciné dans l'équilibre. Situé au cœur de l'une des communautés les plus établies de Dubaï, Eltiera Heights offre un nouveau niveau de vie où le design et le confort sont parfaitement intégrés.
Une, deux, trois chambres & Penthouses.
Les îles Jumeirah sont l'une des communautés résidentielles les plus distinguées de Dubaï, où la beauté naturelle et l'élégance architecturale coexistent en parfait équilibre. Conçu autour d'une série de lacs tranquilles faits par l'homme, le quartier offre un sentiment d'évasion à quelques minutes du noyau vibrant de la ville. Avec des paysages luxuriants, des allées bordées d'arbres et une collection de résidences aménagées avec soin, elle offre un style de vie défini par le calme et la connexion. Bien que certaines grappes soient entièrement fermées et privées, toute la communauté maintient une atmosphère d'exclusivité, de sérénité et d'accessibilité sans effort.