Complexe résidentiel ELARIS Rise

ELARIS Rise est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de l'Object One avec une architecture du futur et une infrastructure réfléchie!
ELARIS Rise est un complexe résidentiel moderne de l'Object One, créé pour ceux qui apprécient l'architecture élégante, les espaces fonctionnels et le confort de la nouvelle génération.
Installations de confort
ELARIS Rise offre une infrastructure bien pensée pour les loisirs, les sports et la vie tranquille:
- piscine extérieure et terrasses de bronzage,
- salle de fitness moderne,
- zones de repos et espace de coworking,
- les aires de jeux pour enfants,
- itinéraires pédestres verts et coins confortables pour les loisirs,
Lobby élégant et sécurité 24/7.
Emplacement et environnement
ELARIS Rise est situé dans une partie prometteuse de Dubaï (l'emplacement correspond à la marque Object One), offrant un accès rapide aux points clés de la ville:
- centres commerciaux et supermarchés,
- écoles et établissements médicaux,
- les principales voies de transport,
- zones d'affaires et de loisirs.
Une mobilité élevée rend le complexe pratique pour les familles et les professionnels.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation d'ELARIS Rise, explorer les mises en page et choisir une résidence dans le nouveau projet Premium Object One.