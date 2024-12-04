  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel ELARIS Rise

Complexe résidentiel ELARIS Rise

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$343,686
;
10
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33026
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

ELARIS Rise est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme de l'Object One avec une architecture du futur et une infrastructure réfléchie!

ELARIS Rise est un complexe résidentiel moderne de l'Object One, créé pour ceux qui apprécient l'architecture élégante, les espaces fonctionnels et le confort de la nouvelle génération.

Installations de confort
ELARIS Rise offre une infrastructure bien pensée pour les loisirs, les sports et la vie tranquille:
- piscine extérieure et terrasses de bronzage,
- salle de fitness moderne,
- zones de repos et espace de coworking,
- les aires de jeux pour enfants,
- itinéraires pédestres verts et coins confortables pour les loisirs,
Lobby élégant et sécurité 24/7.

Emplacement et environnement
ELARIS Rise est situé dans une partie prometteuse de Dubaï (l'emplacement correspond à la marque Object One), offrant un accès rapide aux points clés de la ville:

- centres commerciaux et supermarchés,
- écoles et établissements médicaux,
- les principales voies de transport,
- zones d'affaires et de loisirs.

Une mobilité élevée rend le complexe pratique pour les familles et les professionnels.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation d'ELARIS Rise, explorer les mises en page et choisir une résidence dans le nouveau projet Premium Object One.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel High ROI
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$186,000
Complexe résidentiel New residence Treppan Tower with swimming pools and a lounge area, JVT, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$315,678
Complexe résidentiel Investment apartments in The Community at 7% per annum in the heart of the Motor City area, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$214,251
Complexe résidentiel Manhattan
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$490,882
Complexe résidentiel 350 Riverside Crescent
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$446,896
Vous regardez
Complexe résidentiel ELARIS Rise
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$343,686
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Magnolia
Complexe résidentiel Magnolia
Complexe résidentiel Magnolia
Complexe résidentiel Magnolia
Complexe résidentiel Magnolia
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$340,400
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Magnolia est un hôtel moderne élégant au cœur d'Internet City avec divertissement et confort pour tout format de séjour!Magnolia est un hôtel moderne de cinq étages de Palladium Development, situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Dubaï - Dubaï Internet City.Alimentation et serv…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Grove
Complexe résidentiel Grove
Complexe résidentiel Grove
Complexe résidentiel Grove
Complexe résidentiel Grove
Afficher tout Complexe résidentiel Grove
Complexe résidentiel Grove
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$217,230
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 12
Apartments with a furnished kitchen in the new Grove project in the Town Square area! For life and investment! Yield from 10%! We will provide an investor catalog! Interest-free installment plan! Due date - 3 quarters. 2026 Amenities: Swimming pool, gym, basketball court, soccer field, chi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Complexe résidentiel High-rise premium residence Creek Residences near the yacht marina, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,21M
La résidence dispose d'une salle de sport, d'une piscine extérieure à débordement, de jardins aménagés avec des espaces lounge, d'une salle de conférence, d'un sauna et d'un bain à vapeur, d'un supermarché, d'un centre d'affaires, d'un barbecue, d'un espace spa, d'un parking couvert.Emplacem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications