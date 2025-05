Complexe résidentiel New AG Ark Residence with a swimming pool, a cinema and a lounge area, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE

AG Ark est un nouveau complexe résidentiel de AG Properties, situé dans la zone en développement dynamique du complexe de résidences Dubailand. Ce projet combine une architecture élégante, des équipements modernes et un emplacement pensé, offrant à ses résidents un haut niveau de confort et de commodité de la vie urbaine. La remise est prévue pour le troisième trimestre de 2027, faisant de AG Ark le choix parfait pour l'investissement. Le complexe dispose de studios et d'appartements spacieux avec 1-3 chambres. Chaque résidence a une finition élégante, une disposition moderne et une cuisine équipée et des appareils électroménagers de haute qualité.

Le projet offre à ses résidents une excellente infrastructure de loisirs et de vie active. Sur le toit, il y a une grande piscine à débordement avec un coin salon, où vous pourrez profiter d'une vue panoramique sur la ville. Pour ceux qui aiment le sport, il y a une salle de sport moderne et un studio de yoga. Et pour les soirées en famille en plein air, il y a un cinéma et un barbecue. Les enfants peuvent s'amuser dans la salle de jeux, et les salons familiaux deviendront l'endroit idéal pour les loisirs après une journée chargée.

Équipements:

piscine sur le toit

salle de gym moderne

cinéma

Salle de yoga

Espace barbecue

Salle de jeux pour enfants

salon familial

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement - 60/40.

Caractéristiques des appartements

Appartements semi meublés

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubailand Residence Complex est une zone prospective, qui se développe activement et offre à ses résidents un accès pratique aux transports, ainsi qu'un large choix de magasins, restaurants et établissements d'enseignement. Le complexe est situé à seulement 18 km de Burj Khalifa et du centre de Dubaï. Et à l'avenir, une nouvelle station de métro, assurant une connexion encore plus pratique aux zones clés de la ville, apparaîtra à proximité.