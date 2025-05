Complexe résidentiel New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Vitalia à Palm Jumeirah est un projet résidentiel de 9 étages de luxe, qui donnera à ses résidents le sentiment d'opulence ultime, de tranquillité et de confort. Le complexe offre des appartements spacieux, élégants et bien conçus, où chaque élément est pensé au dernier détail. Appartements avec 1-2 chambres, duplex et penthouses avec 4 chambres sont disponibles. De hauts plafonds et des intérieurs élégants créent l'atmosphère de sophistication et de confort. Les résidences offrent la combinaison idéale de liberté et de confort. Malgré le manque de mobilier, qui vous donnera l'occasion de concevoir votre logement comme vous l'aimez, les cuisines sont équipées d'appareils de qualité.

Le complexe offre une gamme d'équipements uniques, visant à rendre la vie des propriétaires vraiment pratique. Il y a des pistes de jogging et de vélo ici, pour ceux qui prennent soin de leur santé et préfèrent un mode de vie actif. Le barbecue deviendra l'endroit idéal pour des activités de loisirs en famille et entre amis, et la salle de sport moderne est équipée de machines modernes, permettant de garder la forme. Il y a une aire de jeux pour enfants sécuritaire et pratique, où les enfants peuvent être en sécurité et passer un bon moment. La sécurité des résidents est assurée par une sécurité 24 heures sur 24, leur donnant tranquillité et confiance. La piscine idéale avec un coin salon invite à se détendre dans une ambiance chaleureuse. Le parking spacieux résout la question du placement des voitures et offre suffisamment d'espace pour tous les résidents et leurs invités. En outre, les résidents peuvent profiter de différents goûts et impressions gastronomiques dans les cafés et restaurants, situés directement sur le territoire.

Ce projet est l'occasion unique de devenir propriétaire de l'hébergement de luxe. Le système de paiement flexible rend le processus d'achat le plus pratique et disponible.

Équipements:

jogging et pistes cyclables

Espace barbecue

Salle de sport

aire de jeux pour enfants

sécurité

piscine

parking spacieux

cafés et restaurants

Achèvement - 3ème trimestre de 2026.

Emplacement et infrastructure à proximité

Palm Jumeirah offre de nombreux avantages, tels que de magnifiques plages de sable blanc, des stations balnéaires de luxe et des hôtels de classe mondiale. La zone assure un niveau élevé de sécurité et d'intimité, ainsi que la variété des restaurants, des magasins et des installations de divertissement. Grâce à une bonne accessibilité des transports et à la proximité des principaux points de repère de Dubaï, Palm Jumeirah est l'endroit idéal à la fois pour vivre et pour se divertir.