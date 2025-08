Complexe résidentiel New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE

Passo est un projet, inspiré par la mer et la nature, qui est situé sur l'emblématique Palm Jumeirah à Dubaï. Ici, les lignes entre architecture, nature et confort émotionnel sont floues, créant l'environnement unique pour la vie, plein de beauté, de sens et de sentiment de douceur et de lumière. Les espaces résidentiels - des appartements élégants avec 1-4 chambres à coucher aux penthouses et maisons de maître exclusives - offrent des aménagements soigneusement pensés, où les matériaux raffinés, l'espace et la lumière se mêlent à l'équilibre idéal de confort, de convivialité et de goût sophistiqué. De hauts plafonds, des plans ouverts, des matériaux naturels et des contrastes créatifs créent l'atmosphère, où vous aimeriez vivre, et des terrasses spacieuses, des jardins privés, des piscines panoramiques et un accès direct à la plage transforment chaque maison en véritable oasis côtière. Pour les familles, il y a des terrains de jeux confortables pour enfants, des piscines familiales, des pelouses ombragées, des espaces de repos riverains, un centre de bien-être, ainsi que des bibliothèques privées et des clubs sociaux.

Le projet comprend seulement 5 penthouses de luxe avec 4 et 5 chambres, entrées indépendantes, ascenseurs privés, vue panoramique et à couper le souffle sur la mer, Palm Jumeirah et le paysage urbain. 6 manoirs indépendants, inspirés par les formes d'architecture de yacht, sont également disponibles. Chaque maison dispose d'un espace de stationnement privé pour 3 voitures, un ascenseur privé et un terrain paysager passant à la plage. Les intérieurs disposent de spacieux salons ouvrant sur le jardin, de cuisines design, de salons isolés, de terrasses et de suites parentales avec des salons privés et une vue imprenable.

Équipements:

jardins sur le toit

piscine panoramique

centre de bien-être

cinéma

bibliothèque

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 3ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 60/40.

Nakheel Mall - 12 minutes

Marina de Dubaï - 13 minutes

Centre-ville de Dubaï/Burj Khalifa - 25 minutes

Aéroport international de Dubaï - 35 minutes

Aéroport d'Al Maktoum - 35 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité