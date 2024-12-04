Complexe résidentiel The Royal Yacht

Le Royal Yacht est un appartement design moderne dans le prestigieux quartier Internet de Dubaï.
Le Royal Yacht est un nouvel Aparthotel de Palladium Prime Real Estate Development, situé dans l'un des groupes d'affaires les plus recherchés de Dubaï, Dubaï Internet City.
Installations et infrastructures:
Le Royal Yacht offre aux clients un ensemble complet d'installations pour la détente, le sport et la communication:
- salle de fitness avec vitrage panoramique,
- piscine extérieure avec espaces de loisirs et terrasses ensoleillées,
- cafés et salons à l'air frais,
Tout ce dont vous avez besoin pour un style de vie urbain confortable.
Emplacement et disponibilité
Dubai Internet City est l'un des meilleurs groupes technologiques et médiatiques de Dubaï, rendant le projet particulièrement attrayant pour les voyageurs d'affaires et les locataires.
À proximité:
- Médias de Dubaï Ville,
- Parc du savoir,
- Palm Jumeirah,
- Plage Jumeirah,
- Marina de Dubaï.
Durée du voyage:
10-15 minutes de Business Bay et du centre-ville de Dubaï
20-25 minutes pour l'aéroport international de Dubaï.
L'emplacement combine l'accès aux plages, aux zones d'affaires et aux centres d'éducation – idéal pour les locations et les voyages courts.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de The Royal Yacht, découvrez les studios disponibles et réservez une installation dans l'un des projets les plus élégants de l'appartement près de Palm Jumeirah et Media City.