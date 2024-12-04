  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel The Royal Yacht

Complexe résidentiel The Royal Yacht

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$476,514
;
11
ID: 33014
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Dubai Internet City (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Le Royal Yacht est un appartement design moderne dans le prestigieux quartier Internet de Dubaï.

Le Royal Yacht est un nouvel Aparthotel de Palladium Prime Real Estate Development, situé dans l'un des groupes d'affaires les plus recherchés de Dubaï, Dubaï Internet City.

Installations et infrastructures:
Le Royal Yacht offre aux clients un ensemble complet d'installations pour la détente, le sport et la communication:

- salle de fitness avec vitrage panoramique,
- piscine extérieure avec espaces de loisirs et terrasses ensoleillées,
- cafés et salons à l'air frais,
Tout ce dont vous avez besoin pour un style de vie urbain confortable.

Emplacement et disponibilité
Dubai Internet City est l'un des meilleurs groupes technologiques et médiatiques de Dubaï, rendant le projet particulièrement attrayant pour les voyageurs d'affaires et les locataires.

À proximité:
- Médias de Dubaï Ville,
- Parc du savoir,
- Palm Jumeirah,
- Plage Jumeirah,
- Marina de Dubaï.

Durée du voyage:
10-15 minutes de Business Bay et du centre-ville de Dubaï
20-25 minutes pour l'aéroport international de Dubaï.

L'emplacement combine l'accès aux plages, aux zones d'affaires et aux centres d'éducation – idéal pour les locations et les voyages courts.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de The Royal Yacht, découvrez les studios disponibles et réservez une installation dans l'un des projets les plus élégants de l'appartement près de Palm Jumeirah et Media City.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Loisirs

